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Как выглядят девушки-военнослужащие разных стран? Большой фотофакт
Источник материала: СТВ
Новости мира. С давних времён человечество ведёт войны. Солдаты стали неотъемлемой частью любого государства. Раньше считалось, что военное дело – это мужское занятие, однако теперь всё иначе.
В ряде стран воинский призыв для девушек является обязательным. Во многих странах женщины могут служить в армии, если сами хотят. Мы решили собрать несколько фотографий женщин-военнослужащих из разных стран. Глядя на эти снимки, сложно поверить, что девушек можно называть «слабым полом».
Фото. instagram.com/britisharmy. Армия Великобритании
Фото. instagram.com/britisharmy. Армия Великобритании
Фото. instagram.com/alinakivuh. Армия Израиля
Фото. instagram.com/girlsdefense. Армия Израиля
Фото. jz.81.cn. Армия Китая
Фото. instagram.com/military.china. Армия Китая
Фото. instagram.com/mil_ru. Армия России
Фото. instagram.com/mil_ru. Армия России
Фото. AFP / Getty Images. Армия Северной Кореи
Фото. instagram.com/oursingaporearmy. Армия Сингапура
Фото. instagram.com/oursingaporearmy. Армия Сингапура
Фото. instagram.com/usarmy. Армия США
Фото. instagram.com/itskatiedarling. Армия США
Фото. instagram.com/puolustusvoimat.fi. Армия Финляндии
Фото. instagram.com/armee2terre. Армия Франции
Фото. instagram.com/armee2terre. Армия Франции
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Новости мира. С давних времён человечество ведёт войны. Солдаты стали неотъемлемой частью любого государства. Раньше считалось, что военное дело – это мужское...
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