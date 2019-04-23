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Как выглядят девушки-военнослужащие разных стран? Большой фотофакт

24.04.2019 07:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. С давних времён человечество ведёт войны. Солдаты стали неотъемлемой частью любого государства. Раньше считалось, что военное дело – это мужское занятие, однако теперь всё иначе.  

В ряде стран воинский призыв для девушек является обязательным. Во многих странах женщины могут служить в армии, если сами хотят. Мы решили собрать несколько фотографий женщин-военнослужащих из разных стран. Глядя на эти снимки, сложно поверить, что девушек можно называть «слабым полом».  

«Физически и умственно развита, с устойчивой психикой»: как отбирают девушек в десант  

Как выглядят девушки-военнослужащие разных стран? Большой фотофакт
Фото. instagram.com/britisharmy. Армия Великобритании
Как выглядят девушки-военнослужащие разных стран? Большой фотофакт
Фото. instagram.com/britisharmy. Армия Великобритании
Как выглядят девушки-военнослужащие разных стран? Большой фотофакт
Фото. instagram.com/alinakivuh. Армия Израиля
Как выглядят девушки-военнослужащие разных стран? Большой фотофакт
Фото. instagram.com/girlsdefense. Армия Израиля
Как выглядят девушки-военнослужащие разных стран? Большой фотофакт
Фото. jz.81.cn. Армия Китая
Как выглядят девушки-военнослужащие разных стран? Большой фотофакт
Фото. instagram.com/military.china. Армия Китая
Как выглядят девушки-военнослужащие разных стран? Большой фотофакт
Фото. instagram.com/mil_ru. Армия России
Как выглядят девушки-военнослужащие разных стран? Большой фотофакт
Фото. instagram.com/mil_ru. Армия России
Как выглядят девушки-военнослужащие разных стран? Большой фотофакт
Фото. AFP / Getty Images. Армия Северной Кореи
Как выглядят девушки-военнослужащие разных стран? Большой фотофакт
Фото. instagram.com/oursingaporearmy. Армия Сингапура
Как выглядят девушки-военнослужащие разных стран? Большой фотофакт
Фото. instagram.com/oursingaporearmy. Армия Сингапура
Как выглядят девушки-военнослужащие разных стран? Большой фотофакт
Фото. instagram.com/usarmy. Армия США
Как выглядят девушки-военнослужащие разных стран? Большой фотофакт
Фото. instagram.com/itskatiedarling. Армия США
Как выглядят девушки-военнослужащие разных стран? Большой фотофакт
Фото. instagram.com/puolustusvoimat.fi. Армия Финляндии
Как выглядят девушки-военнослужащие разных стран? Большой фотофакт
Фото. instagram.com/armee2terre. Армия Франции
Как выглядят девушки-военнослужащие разных стран? Большой фотофакт
Фото. instagram.com/armee2terre. Армия Франции

 
 
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Новости мира. С давних времён человечество ведёт войны. Солдаты стали неотъемлемой частью любого государства. Раньше считалось, что военное дело – это мужское...
 
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