В Сморгонском районе на этой неделе ГАИ проследит за безопасностью перевозки пассажиров

Источник материала: Светлы шлях

С 22 по 28 апреля на территории Сморгонского района проходит республиканская профилактическая акция по контролю за соблюдением правил перевозки пассажиров.

Сотрудники ГАИ совместно с транспортной инспекцией проведут рейдовые мероприятия с целью повышения безопасности дорожного движения и недопущения происшествий с участием автобусов.

Ежегодно с наступлением летнего периода учащаются дорожно-транспортные происшествия с участием автомобильных перевозчиков пассажиров. При этом особую важность приобретает вопрос обеспечения безопасности дорожного движения водителями автобусов, которые перевозят пассажиров в городском и междугородном регулярном сообщении, а также осуществляют международные и междугородние перевозки по договорам, заключенным с туроператорами и турагентствами.

Анализ дорожной обстановки в стране свидетельствует о том, что продолжают иметь место факты нарушений отдельными водителями и должностными лицами перевозчиков Правил дорожного движения, а также требований иных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность автомобильных перевозок пассажиров.

Наиболее часто совершаемыми нарушениями являются допуск водителей к участию в дорожном движении без проведения обязательного предрейсового медицинского освидетельствования или контроля, а также водителей, не имеющих установленного стажа и не прошедших переподготовку для допуска к работе на международных и междугородних перевозках. Нередко фиксируются факты нарушения водителями режима труда и отдыха, выезда на линию неисправного автобуса, или в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении.

Кроме того, ежегодно в летний период от пассажиров поступают жалобы на техническое состояние автобусов. Особого внимания заслуживают указанные выше недостатки при перевозках организованных групп детей данным видом транспорта к местам отдыха.

Виталий КОНДРАТОВИЧ, старший госавтоинспектор отдела ГАИ Сморгонского РОВД.