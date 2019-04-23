Настойки из плаценты и монета под левой грудью. Удивительные традиции материнства наших предков

Источник материала: Tut.by

В белорусской культуре дети испокон веков считались благословением небес и связывались с надеждами на бессмертие, а бездетность рассматривалась как большое горе. Из-за такой установки на протяжении многих столетий формировались обычаи и традиции вокруг таинства материнства. Молодые женщины должны были соблюдать конкретные правила, нормы и формы общения с ребенком, следовать методам его воспитания, которые передавались от поколения к поколению.



Фото: Исаак Абрамович Сербов, из фотоальбома «Беларусы ў фотаздымках», 1911 г.

Семьи в Беларуси были большими, понятно, что до взрослого возраста доживали не все, поэтому женщина рожала пять-шесть детей за жизнь. Это считалось ее главной миссией и смыслом существования, поэтому еще во время свадьбы старшие женщины в семье проводили обряды и приемы, чтобы у молодых как можно скорее родились дети.

Так, например, когда пекли свадебный каравай, в тесто по три раза вливали воду и сыпали муку, три женщины по очереди месили его, а закваску накрывали тремя кожухами и перед тем, как поставить каравай в печь, три раза спрашивали, есть ли кто чужой в хате, если кто-то оставался — три раза били его по голове. Дрова трех видов деревьев в печь закладывали из трех дворов. Так прославлялась семейная троица — муж, жена и дети.



Фото: личный фотоархив Юлии Макаревич

В свадебный кортеж запрягали коня и кобылу — это сулило разнополых детей. А чтобы у будущих детей были светлые головы, невеста во время венчания под левой грудью держала серебряную монету.

В первую брачную ночь крестная мать под постель подкладывала нож или топор на мальчика, а платок или веретено — на девочку. А самое главное — во время свадьбы ни жениху, ни невесте не разрешалось пить алкоголь, зато их угощали медом, и не только в этот вечер, но и на протяжении целого месяца — вот откуда пошло название «медовый месяц».



Фото: Исаак Абрамович Сербов

Наши предки считали: «багат Аляксей, у каго поўна хата дзяцей», а еще лучше было иметь побольше сыновей как преемников и помощников. Поэтому с большим интересом молодые пытались спрогнозировать пол будущего ребенка. Считалось, что зачать мальчика можно в ночь с понедельника на вторник, а девочку — с пятницы на субботу. Большое значение имело и с какой стороны начинался интим: хочешь мальчика — с правой стороны, девочку — с левой. А после жена должна заснуть соответственно на правом или левом боку.

Для женщин, которые долго не могли забеременеть, существовали свои ритуалы. Наиболее действенным считалось поедание зародыша куриного яйца, питье настойки детской или кошачьей плаценты, крови из пуповины младенца. Из более простого — попросить хлеба у беременной, посидеть на ее месте, выпить воду из святых источников.



Фото: личный фотоархив Юлии Макаревич

Считалось, про то, что женщина беременна, можно узнать по следующим приметам: к ней ластились коты и собаки, на одежду цеплялись нитки с завязанным узелком, а над ее домом ночью летала и кричала сова. Умалчивать свою беременность считалось плохим знаком, ведь тогда малыш поздно заговорит.

А каких только «забабонов» для беременной не было! Нельзя обижать домашних животных — родится выродок, нельзя калечить жаб — ребенок будет горбатым и долго будет учиться ходить, нельзя грызть ногти — у ребенка будет грыжа, нельзя плевать в умывальник и затыкать нос — у ребенка будет неприятный запах изо рта.

Запрещалось носить в фартуке крупы — может появиться сыпь на теле младенца, ходить босиком по опилкам — малыш будет страдать от резей в животе.

Не разрешали переступать через топор, сильно стучать ножом по столу — чтобы избежать рассеченной губы у ребенка. Нельзя было зашивать одежду на себе — будут тяжелые роды, спешить при разговоре — ребенок будет заикаться, и даже волосы стричь не рекомендовали — мол, укорачиваешь ум младенца.



Фото: личный фотоархив Юлии Макаревич

Чтобы новорожденный не был косоглазым, меньше смотрелись в зеркало, чтобы нос был прямым и без горбинки, не застегивали верхнюю пуговицу, чтобы речь была без шепелявостей, здоровались, только сперва тщательно прожевав пищу.

Женщины остерегались надевать вещь шиворот-навыворот или что-то с мужского плеча, так как боялись, что ребенок может родиться двуполым или в дальнейшем сменить ориентацию.



Фото: Исаак Абрамович Сербов

Саму беременную женщину считали существом загадочным, ведь она носила в себе две души. Поэтому перед самыми родами она подвергалась некоторой изоляции. Так, например, считалось плохой приметой встретить беременную тому человеку, который ехал сеять хлеб или вез хлеб в деревню, потому что весь урожай съедят мыши. Вместе с тем, беременную уважали и относились с должным почетом: первой просили войти в новую хату, посадить первую бульбину, побить корову своим фартуком для удачной случки.

При подготовке материала использованы материалы из книг: 1. Таццяна Кухаронак, «Радзіны і маленства ў традыцыйнай культуры беларусаў», Минск: Белорусская наука, 2017 г. 2. Оксана Котович, Янка Крук, «Золотые правила народной культуры», Минск: Адукацыя i выхаванне, 2015 г. 3. Репринтное воспроизведение издания 1882 года «Живописная Россия Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении. Литовское и белорусское Полесье», 1993 г. Фотографии: 1. архив Юлии Макаревич 2. Исаак Абрамович Сербов, из фотоальбома «Беларусы ў фотаздымках», 1911 г.