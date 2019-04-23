Врач-педиатр горецкой больницы: зачем нужны прививки

Источник материала: Горецкий вестник

С 22 апреля по 28 апреля в Беларуси проводится Европейская неделя иммунизации.

Специалисты районного центра гигиены и эпидемиологии и центральной районной больницы организуют с 24 по 30 апреля «горячую телефонную линию» по вопросам иммунопрофилактики инфекционных болезней.

Телефоны: 6-24-74, 6-34-93, 6-30-24





Почему нужна иммунизация, рассказывает врач-педиатр горецкой больницы Кристина Вист:

— В целях оптимального и качественного проведения вакцинопрофилактики в каждой стране формируется свой Национальный календарь профилактических прививок: он включает перечень инфекционных заболеваний, против которых целесообразно сделать ту или иную прививку. В Национальном календаре прививок обозначены оптимальные интервалы между прививками. Несоблюдение интервалов между прививками может привести к тому, что сформированная защита будет менее сильной и длительной. Поэтому целесообразно придерживаться календаря прививок и приходить по вызову на прививки в назначенный день. В Республике Беларусь проведение профилактических прививок полностью финансируется государством. Бесплатно проводятся не только прививки, входящие в календарь профилактических прививок, но и прививки по эпидпоказаниям.

В зависимости от числа антигенов (любая частица, которое иммунная система признает «чужеродным»), входящих в состав вакцин, они подразделяются на моновакцины и комбинированные вакцины. Моновакцины содержат антиген против одного возбудителя инфекции, комбинированные — против нескольких заболеваний. Причем, применение последних, является приоритетным в развитых странах мира. После одной инъекции такой вакциной вырабатывается иммунитет сразу к нескольким инфекциям.

Конечно же, родителей волнует, что комбинированные вакцины ослабляют либо перегружают иммунную систему детей. Но, во-первых, комбинированные вакцины включают значительно меньшее число антигенов, чем при натуральной инфекции. Во-вторых, несмотря на существующие различия иммунной системы ребенка и взрослого, организм ребенка способен ответить на огромное количество антигенов. Наша иммунная система устроена так, что работает сразу по множеству направлений. Мы каждый день живем в среде, чужеродной для нашего организма, каждый день иммунная система работает для нашей защиты, знакомясь все с новыми антигенами, как инфекционными, так и неинфекционными.

Комбинированные вакцины используются уже более 50 лет, классический пример АКДС-вакцина (против коклюша, дифтерии и столбняка). В настоящее время в организациях здравоохранения области можно привить ребенка от четырех, пяти и даже шести инфекций одновременно.

Использование таких вакцин имеет очевидные выгоды: уменьшение числа инъекций, боли, упрощение схем вакцинации, повышение удобства и снижение стоимости вакцинации, снижается введение различных дополнительных соединений (консервантов, стабилизаторов), входящих в состав вакцины, которые могут быть причиной побочных реакций, уменьшается количество визитов в поликлинику.

Таким образом, комбинированные вакцины в наше время стали насущной необходимостью, отставание в применении таких вакцин будет серьезно сдерживать расширение сферы иммунопрофилактики.

Всем известно, что, несмотря на все преимущества иммунизации, в мире существуют сторонники антипрививочной пропаганды. Антипрививочная пропаганда основана на порой непомерных преувеличениях, эмоциональна и рассчитана на отсутствие профессиональной осведомленности. Где бы ни внимали антипрививочной пропаганде, возникают отказы от вакцинации по немедицинским основаниям, падает охват населения прививками и повышается частота заболеваний управляемыми инфекциями.

Отказ от прививки ребёнку или взрослому — это большая ответственность за принятое решение перед своим ребёнком и окружающими людьми. Отказывающиеся от прививок родители не дают шанса своему ребёнку на защиту от инфекции, даже не задумываясь об ошибочности своего мнения и о возможных последствиях.

По существу отказчики от прививок проявляют свой эгоизм, так как не болеют они только за счёт коллективного иммунитета, созданного другими, который не даёт инфекции распространиться. Но если инфекция всё же найдёт тех, кто отказался от прививок, они могут тяжело заболеть сами, а также стать источниками инфекции для других.