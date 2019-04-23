В Несвижской центральной районной библиотеке имени П. Пронузо 25 апреля в 13.30 состоится портретное интервью «Судьба человека» с участием почетного гражданина г. Несвижа Владимира Нестеровича ДРАЖИНА.
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«Судьба человека»: состоится портретное интервью с почетным гражданином г. Несвижа
24.04.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны
Источник материала: Нясвижскiя навiны
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В Несвижской центральной районной библиотеке имени П. Пронузо 25 апреля в 13.30 состоится портретное интервью «Судьба человека» с участием почетного
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