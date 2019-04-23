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Большой семейный кроссовер Geely сбросил камуфляж

24.04.2019 09:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Намеренно или нет, но китайский минпромторг раньше времени рассекретил очередную модель — вслед за Lynk & Co 05 в Сеть попали фотографии перспективного кроссовера Geely с семью посадочными местами.


Закамуфлированные прототипы кроссовера Geely, который пока скрывается под индексом VX11, китайским шпионам попадались в конце прошлого года, но на обнародованных недавно технических снимках автомобиль предстал практически при полном параде. Уже известны и габариты — длина 4,83 м, ширина 1,9 м и 2,81 м колесной базы. Китайские СМИ, принимая во внимание сопоставимые с Toyota Highlander прежнего поколения параметры, поспешили окрестить будущую новинку Geely конкурентом японского «паркетника». Хотя новый Highlander, на прошлой неделе представленный на автосалоне в Нью-Йорке, в длину оказывается крупнее «китайца» на добрые 11,5 см.


Официальных технических подробностей о машине компания пока не сообщает, ведь серийное производство еще не началось. Местная пресса под капот VX11 пророчит бензиновый турбомотор 1.5 (177 лошадиных сил) в паре с 7-ступенчатым «роботом» и 1,8-литровую «четверку» (184 силы), сблокированную с 6-ступенчатым «автоматом».


Все подробности о полноразмерном кроссовере Geely станут известны позже — выпуск новинки начнется во второй половине года.

 
 
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Намеренно или нет, но китайский минпромторг раньше времени рассекретил очередную модель - вслед за Lynk & Co 05 это перспективный кроссовер Geely с семью посадочными...
 
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