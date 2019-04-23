Большой семейный кроссовер Geely сбросил камуфляж

Источник материала: Tut.by

Намеренно или нет, но китайский минпромторг раньше времени рассекретил очередную модель — вслед за Lynk & Co 05 в Сеть попали фотографии перспективного кроссовера Geely с семью посадочными местами.





Закамуфлированные прототипы кроссовера Geely, который пока скрывается под индексом VX11, китайским шпионам попадались в конце прошлого года, но на обнародованных недавно технических снимках автомобиль предстал практически при полном параде. Уже известны и габариты — длина 4,83 м, ширина 1,9 м и 2,81 м колесной базы. Китайские СМИ, принимая во внимание сопоставимые с Toyota Highlander прежнего поколения параметры, поспешили окрестить будущую новинку Geely конкурентом японского «паркетника». Хотя новый Highlander , на прошлой неделе представленный на автосалоне в Нью-Йорке, в длину оказывается крупнее «китайца» на добрые 11,5 см.





Официальных технических подробностей о машине компания пока не сообщает, ведь серийное производство еще не началось. Местная пресса под капот VX11 пророчит бензиновый турбомотор 1.5 (177 лошадиных сил) в паре с 7-ступенчатым «роботом» и 1,8-литровую «четверку» (184 силы), сблокированную с 6-ступенчатым «автоматом».





Все подробности о полноразмерном кроссовере Geely станут известны позже — выпуск новинки начнется во второй половине года.