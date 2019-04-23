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Мобильность и забота об интересах клиента: каким был минувший год для Идея Банка
Источник материала: Myfin
апрель 2018
19 апреля состоялась церемония вручения наград премии «Банк года – 2017». Победители конкурса определялись при помощи анализа количественных и качественных показателей, а также оценки экспертов. Идея Банк
1 место – «Лучший банк среди малых – 2017»;
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