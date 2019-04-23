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Мобильность и забота об интересах клиента: каким был минувший год для Идея Банка

24.04.2019 09:03 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Мобильность и забота об интересах клиента: каким был минувший год для Идея Банка
фото: Myfin.by

апрель 2018

19 апреля состоялась церемония вручения наград премии «Банк года – 2017». Победители конкурса определялись при помощи анализа количественных и качественных показателей, а также оценки экспертов. Идея Банк получил следующие награды:

1 место – «Лучший банк среди малых – 2017»;

 
 
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