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Как каменчане укрепляют здоровье?

24.04.2019 09:32 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Самое главное сокровище человека – здоровье. Если его нет, ничто не принесет счастья. КАК ТЫ УКРЕПЛЯЕШЬ ЗДОРОВЬЕ? – поинтересовалась у детей и молодежи Каменца.

Лиза КОСТЯКОВА, 12 лет:

Движение – это жизнь! Я хожу на дзюдо, такая физическая нагрузка позволяет снять усталость и напряжение, а также на танцы – это отличный способ держать себя в хорошей форме.

Дарья РЫЛКО, 22 года:

– Болеть некогда, так как у меня маленький ребенок, который дает мне заряд бодрости на весь день. А для того, чтобы поддержать форму, хожу в бассейн каждую неделю. Он – идеальное место для естественного закаливания, а вода, в свою очередь, успокаивает и снимает напряжение.

Наталья КОНОВАЛОВА, 29 лет:

– Футбол улучшает общее состояние здоровья, способствует укреплению иммунитета. Я играю, поэтому всегда в тонусе. Не стоит забывать о правильном сбалансированном питании, режиме работы и отдыха, а также исключении вредных привычек.

Игорь ЗАРЕЦКИЙ, 28 лет:

– Я поддерживаю свою физическую форму занятиями на брусьях. Кроме того, люблю рыбалку. Посидеть с удочкой на чистом воздухе в тишине и умиротворении – вот лучшее лекарство от всех болезней. Советую!

Светлана НОВИКОВА, 19 лет:

– Стараюсь бегать по утрам. Польза бега неоспорима, учитывая малоподвижный образ жизни людей в эру продвинутых технологий и максимальной роботизации и компьютеризации. А также принимаю активное участие во всех спортивных мероприятиях.

Ольга ШУРКО, 21 год:

– Моих сил и энергии хватает на посещение спортивного зала. Занимаюсь танцами, они – прекрасный лекарь. Хорошо, когда есть хобби, которое делает тебя активным, легким на подъем, позитивным и целеустремленным в глазах окружающих.

Андрей МИХАЙЛОВСКИЙ, 22 года:

Играю в футбол, волейбол, настольный теннис. Не могу жить без спорта. Очень важно начать двигаться понемногу уже сегодня….

Надежда БЕГЕНИ, 23 года:

– Для меня здоровье – это физическая активность и правильное питание. Считаю, что каждый человек должен любить и уважать себя, чтобы не наполнять свой организм вредной едой. Мое здоровье значительно улучшилось, когда перешла на более сбалансированное питание. Большое значение уделяю тренировкам. С 2014 года занимаюсь бегом.

Мы за здоровый образ жизни. А вы?

Мнения узнавала Варвара ГРИБ.

Рисунок автора.

 
 
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Самое главное сокровище человека – здоровье. Если его нет, ничто не принесет счастья. КАК ТЫ УКРЕПЛЯЕШЬ ЗДОРОВЬЕ? – поинтересовалась... Сообщение Как каменчане...
 
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