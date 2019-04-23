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У Бягомлі патануў 4-гадовы хлопчык, які гуляў па дамбе з дзядулем і сястрой

24.04.2019 11:31 — Разное | Euroradio  
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Источник материала: Euroradio

У Бягомлі патануў 4-гадовы хлопчык, які гуляў па дамбе з дзядулем і сястрой
Ілюстрацыйнае фота / pixabay.com

У Бягомлі патануў 4-гадовы хлопчык, які гуляў па дамбе штучнага вадаёма разам з дзядулем і сястрой. Як інфармуе ў Telegram прэс-служба Следчага камітэта, здарэнне адбылося каля 18-й гадзіны ў аўторак, 23 красавіка. У нейкі момант хлопчык знік з поля зроку. калі праз 3-4 хвіліны сястра пачала шукаць брата, ён ужо быў без прыкмет жыцця на паверхні вадаёма. СК праводзіць праверку.

Следчыя нагадваюць грамадзянам, што нельга пакідаць дзяцей без нагляду, тым больш каля вадаёмаў.

 
 
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Ілюстрацыйнае фота / pixabay.com У Бягомлі патануў 4-гадовы хлопчык, які гуляў па дамбе штучнага вадаёма разам з дзядулем і сястрой. Як інфармуе ў Telegram прэс-служба...
 
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