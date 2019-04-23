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У Бягомлі патануў 4-гадовы хлопчык, які гуляў па дамбе з дзядулем і сястрой
Источник материала: Euroradio
Ілюстрацыйнае фота / pixabay.com
У Бягомлі патануў 4-гадовы хлопчык, які гуляў па дамбе штучнага вадаёма разам з дзядулем і сястрой.
Следчыя нагадваюць грамадзянам, што нельга пакідаць дзяцей без нагляду, тым больш каля вадаёмаў.
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Ілюстрацыйнае фота / pixabay.com У Бягомлі патануў 4-гадовы хлопчык, які гуляў па дамбе штучнага вадаёма разам з дзядулем і сястрой. Як інфармуе ў Telegram прэс-служба...
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