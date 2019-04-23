У Бягомлі патануў 4-гадовы хлопчык, які гуляў па дамбе з дзядулем і сястрой

У Бягомлі патануў 4-гадовы хлопчык, які гуляў па дамбе штучнага вадаёма разам з дзядулем і сястрой. Як інфармуе ў Telegram прэс-служба Следчага камітэта, здарэнне адбылося каля 18-й гадзіны ў аўторак, 23 красавіка. У нейкі момант хлопчык знік з поля зроку. калі праз 3-4 хвіліны сястра пачала шукаць брата, ён ужо быў без прыкмет жыцця на паверхні вадаёма. СК праводзіць праверку.

Следчыя нагадваюць грамадзянам, што нельга пакідаць дзяцей без нагляду, тым больш каля вадаёмаў.