«Цена ошибки — свобода»

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

В конце марта в актовом зале Городокского РОВД состоялось групповое воспитательное профилактическое мероприятие с участием лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции, судимых за преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ и лиц, страдающих наркоманией или токсикоманией.

В мероприятии приняли участие представители управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома, Городокской ЦРБ, ЦГиЭ, РК ОО «БРСМ», священнослужитель. Собравшимся был продемонстрирован профилактический фильм «Наркомания».

19 человек, пришедших на мероприятие, смогли задать волнующие их вопросы. Им разъяснили ответственность за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

При назначении наказания по уголовному делу суд может применить отсрочку исполнения назначенного наказания и дать шанс человеку остаться на свободе, возложив на него ряд ограничений. Однако не каждый осужденный хочет их исполнять, в таких случаях уголовно-исполнительная инспекция выходит с представлением в суд об отмене вышеуказанной отсрочки исполнения наказания. Так, не желая становится на путь исправления, один из осужденных за непродолжительный период времени допустил ряд нарушений порядка отбывания наказания, и в зале судебного заседания 28 марта текущего года ему была отменена отсрочка исполнения наказания. Молодой человек взят в зале судебного заседания под стражу и ближайшие два года он проведет в местах лишения свободы.

Владимир БОРИСЕНКО, начальник УИИ Городокского РОВД.