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Экономят на мясе и рыбе, «налегают» на субпродукты и макароны. На что тратят деньги белорусы

24.04.2019 12:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусы стали меньше покупать мяса и рыбы, но зато «налегают» на субпродукты, макароны и выпечку. Из непродовольственных товаров заметно выросли продажи автомобилей, обуви и некоторых стройматериалов. Об этом свидетельствуют данные Белстата по продаже отдельных товаров организациями торговли в первом квартале этого года. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как изменились траты белорусов на товары.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Как изменились продуктовые предпочтения белорусов

Белорусы стали меньше покупать свежих овощей и грибов — на 9,2% меньше в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Заметнее всего упали продажи из них свежей белокочанной капусты (на 10,8%) и свежих томатов (на 8,1%).

Напомним, по данным Белстата, свежая белокочанная капуста за первый квартал подорожала на 107,1%. На заметный рост цен обращали внимание профсоюзы.

Из продуктов белорусы также меньше покупают мяса (на 4,4%). К примеру, продажи свинины и говядины упали на 4,5%. Зато выросли продажи мясных продуктов — на 5,4%, а также пищевых субпродуктов — на 12,8%. Продажи мяса домашней птицы и дичи за год упали на 12%.

Продажи мучных кондитерских изделий выросли на 4,7%, сахарных кондитерских изделий — на 6,5%, макарон — на 1,9%.

Рыбы стали покупать меньше на 10,1%. Заметно выросли продажи ликеров — на 21,4% и слабоалкогольных напитков — на 24,1%. Коньяка в первом квартале этого года купили на 18,8% больше, чем годом ранее, пива — на 4,4%, а водки — на 1,1%. Продолжают падать продажи плодового вина — на 4,5%.

Скупают стройматериалы и автомобили

Из непродовольственных товаров в январе-марте этого года заметно выросли продаже автомобилей (+53,8% к аналогичному периоду прошлого года), обуви (+27,2%), верхней одежды (+17,6%), нижнего белья (+10,7%).

К примеру, в январе-марте, по статистике, 

Белорусы стали активнее покупать строительные материалы (+15,2% за год). К примеру, продажи цемента выросли на 96,7%, а пиломатериалов — на 55%.

По-прежнему растут продажи телевизоров, за первый квартал купили 57 258 штук. За год продажи выросли на 9,2%.

 
 
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