ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пластические хирурги научились делать кубики пресса. Оцените результат

24.04.2019 12:12 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Даже при правильном питании и тренировках некоторым не удается обзавестись кубиками пресса. Теперь с этим справляются пластические хирурги — благодаря технике «гравировка живота», пишет EurekAlert.


Фото: journals.lww.com

В журнале Американского общества пластических хирургов опубликовали статью о том, как добиваются рельефа на животе хирургическим путем. Процедура «гравировки живота» подразумевает «рисование» кубиков пресса благодаря прицельной липосакции жира по периметру, объясняет Тарик Хусейн, доктор медицины в медицинской школе Университета Майами.

Исследователи поделились своим опытом работы с 50 пациентами, которым уже была проведена такая операция: это 26 мужчин и 24 женщины, в среднем 36 лет. Они были в нормальной физической форме, регулярно тренировались — но все-таки не могли достичь нужного рельефа. По итогу операции пресс может быть более или менее выражен — по желанию пациента.


Фото: journals.lww.com

Как и в случае с другими пластическими операциями, после «гравировки живота» нужен восстановительный период. Делать легкие упражнения, включающие мышцы кора, можно через две недели после операции, а более активные — через четыре. С соответствующим наблюдением, диетой и физическими упражнениями результат операции у пациентов сохраняется сроком до шести лет.

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Даже при правильном питании и тренировках некоторым мужчинам и женщинам не удается обзавестись кубиками пресса.
 
Новости дня
Новости разные
 
На пожаре в Горках из-за неосторожности при курении погиб инвалид
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
24.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика