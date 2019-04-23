Пластические хирурги научились делать кубики пресса. Оцените результат

Источник материала: Tut.by

Даже при правильном питании и тренировках некоторым не удается обзавестись кубиками пресса. Теперь с этим справляются пластические хирурги — благодаря технике «гравировка живота», пишет EurekAlert .



Фото: journals.lww.com

В журнале Американского общества пластических хирургов опубликовали статью о том, как добиваются рельефа на животе хирургическим путем. Процедура «гравировки живота» подразумевает «рисование» кубиков пресса благодаря прицельной липосакции жира по периметру, объясняет Тарик Хусейн, доктор медицины в медицинской школе Университета Майами.

Исследователи поделились своим опытом работы с 50 пациентами, которым уже была проведена такая операция: это 26 мужчин и 24 женщины, в среднем 36 лет. Они были в нормальной физической форме, регулярно тренировались — но все-таки не могли достичь нужного рельефа. По итогу операции пресс может быть более или менее выражен — по желанию пациента.



Фото: journals.lww.com

Как и в случае с другими пластическими операциями, после «гравировки живота» нужен восстановительный период. Делать легкие упражнения, включающие мышцы кора, можно через две недели после операции, а более активные — через четыре. С соответствующим наблюдением, диетой и физическими упражнениями результат операции у пациентов сохраняется сроком до шести лет.