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В Лиде водитель «Ауди» не пропустил мотоциклиста: парень и девушка на спортбайке получили переломы и госпитализированы
Источник материала: Lida.Info
Водитель «Ауди» поворачивал налево и не пропустил мотоциклиста, который был на главной дороге.
Вчера на пересечении проспекта Победы с улицей Транспортной в Лиде не разъехались автомобиль и мотоцикл.
– Водитель «Ауди» нарушил правила проезда перекрестка неравнозначных дорог. Поворачивал налево и не пропустил мотоциклиста, который двигался по главной. С переломами 24-летнего байкера и его 21-летнюю пассажирку госпитализировали, – сообщили
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В Лиде водитель «Ауди» не пропустил мотоциклиста: парень и девушка на спортбайке получили переломы и госпитализированы
Водитель «Ауди» поворачивал налево и не пропустил мотоциклиста, который был на главной дороге. Вчера на пересечении проспекта Победы с улицей Транспортной в Лиде...
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