В Лиде водитель «Ауди» не пропустил мотоциклиста: парень и девушка на спортбайке получили переломы и госпитализированы

Источник материала: Lida.Info





Водитель «Ауди» поворачивал налево и не пропустил мотоциклиста, который был на главной дороге.

Вчера на пересечении проспекта Победы с улицей Транспортной в Лиде не разъехались автомобиль и мотоцикл.

– Водитель «Ауди» нарушил правила проезда перекрестка неравнозначных дорог. Поворачивал налево и не пропустил мотоциклиста, который двигался по главной. С переломами 24-летнего байкера и его 21-летнюю пассажирку госпитализировали, – сообщили «Гродненской правде» в пресс-службе ГАИ региона.



