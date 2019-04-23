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В Лиде водитель «Ауди» не пропустил мотоциклиста: парень и девушка на спортбайке получили переломы и госпитализированы

24.04.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

В Лиде водитель «Ауди» не пропустил мотоциклиста: парень и девушка на спортбайке получили переломы и госпитализированы

Водитель «Ауди» поворачивал налево и не пропустил мотоциклиста, который был на главной дороге.

Вчера на пересечении проспекта Победы с улицей Транспортной в Лиде не разъехались автомобиль и мотоцикл.

– Водитель «Ауди» нарушил правила проезда перекрестка неравнозначных дорог. Поворачивал налево и не пропустил мотоциклиста, который двигался по главной. С переломами 24-летнего байкера и его 21-летнюю пассажирку госпитализировали, – сообщили «Гродненской правде» в пресс-службе ГАИ региона.

В Лиде водитель «Ауди» не пропустил мотоциклиста: парень и девушка на спортбайке получили переломы и госпитализированы

 
 
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Водитель «Ауди» поворачивал налево и не пропустил мотоциклиста, который был на главной дороге. Вчера на пересечении проспекта Победы с улицей Транспортной в Лиде...
 
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