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Продукты, от которых не стоит отказываться

24.04.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

ЗОЖ, который захватывает умы населения, клеймит множество продуктов. Мы их любим, привыкли употреблять в пищу, а тут оказывается, что они «вредные». По степени напора ЗОЖники уже догоняют веганов, которые не разбираясь в расовой и этнической принадлежности, требуют бросить есть мясо. Следующий перечень категорически не рекомендуется читать фанатам здорового образа жизни.

Сало

Высокая калорийность и содержание холестерина пугает всех, кто беспокоится об уровне холестерина. Проблема в том, что эти люди даже не разделяют хороший и плохой холестерин. К тому же, в сале сдержатся витамины A, Е, D. Профессиональные диетологи говорят, что его нужно примерно 20-30 грамм в день. А арахиновая

Мороженое

Самое смешное в том, что организм сжигает больше калорий, когда перерабатывает холодные блюда. Значит, мороженое стимулирует снижение веса. В натуральном продукте кальций, фосфор, минералы, и множество витаминов. Главное употреблять чистый пломбир без красителей и добавочного сахара.


Мармелад

Желейные мишки и прочий зоопарк из агар-агара выравнивает работу печени, провоцирует более активный вывод токсинов. Дополнительно мармелад – источник йода и стимулирует активность мозга. Даже конфеты на основе желатина укрепляют суставы. Важно только, чтобы не было избыточного количества сахара.

Сгущенное молоко

Именно так должно быть написано на банке с лакомством, а не «сгущенка». В последнем случае присутствуют добавки и растительные жиры. Сгущенное молоко в количестве 2-3 ч.л. укрепляет кости и мышечную ткань. Это происходит за счет высокого содержания кальция. Главное, есть вкуснятину в меру. Хотя, слопать за раз всю банку – это особое удовольствие.

Пальмовое масло

Сколько битв проходит о вреде и пользе этого компонента «всего на свете». Важно понимать, что оригинальный и натуральный продукт в нормальной дозировке не вредит. Наличие токотриенолов в составе защищает мозг от ранних поражений головного мозга. Медики рекомендуют употреблять масло не в составе конкретных блюд, а как заправку для салатов или каш.

Продукты, от которых не стоит отказываться

кислота снижает этот самый уровень холестерина и укрепляет иммунитет.

 
 
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ЗОЖ, который захватывает умы населения, клеймит множество продуктов. Мы их любим, привыкли употреблять в пищу, а тут оказывается, что они «вредные». По степени...
 
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