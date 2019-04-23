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Несколько фактов о Бермудском треугольнике

24.04.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Христофор Колумб первым заговорил об аномалиях Бермудского треугольника

В 1492 году Христофор Колумб хотел найти новый путь в Азию, а открыл Америку. Колумб был первым известным путешественником, пересекшим район Атлантики, который мы теперь называем Бермудским треугольником. Его судовой журнал содержит описание моря, сплошь заполненного водорослями, рассказ о необычном поведении стрелки компаса, о внезапно возникшем огромном языке пламени, о странном свечении моря.

Большинство исчезнувших морских и воздушных судов так и не было обнаружено

С 1600-х в злополучном треугольнике стали пропадать суда. Многие связывают пропажи с Гольфстримом. Из-за скорости воды, достигающем 2,5 метров в секунду, в этом течении любой мусор, обломок и даже самолет всего за пару минут будет отнесен на расстояние в несколько километров. В 1925 году грузовой корабль SS Cotopaxi компании Clinchfield Navigation бесследно исчез. В этом году береговая охрана Кубы обнаружила в Карибском море пропавшее 90 лет назад судно. Следов экипажа на борту не оказалось.

В Бермудском треугольнике пропало больше судов, чем нам известно

Не все истории исчезновения морских и воздушных судов освещаются СМИ. Более того, некоторые катастрофы списывают на человеческий фактор. Согласно мнению скептиков, те суда, которые потерпели крушение и пропали в Бермудском треугольнике, всего лишь пали жертвой ошибок экипажей.

Исчезновение экипажей

 
 
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Христофор Колумб первым заговорил об аномалиях Бермудского треугольника В 1492 году Христофор Колумб хотел найти новый путь в Азию, а открыл Америку. Колумб был...
 
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