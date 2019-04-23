Пасхальный мастер-класс и ярмарка изделий ручной работы

Источник материала: Mlife

20 апреля в ТЦ "Малининский" прошел замечательный мастер-класс по росписи пасхальных пряников. Маленькие гости вместе с родителями научились расписывать пряники и теперь смогут создать неповторимый подарок к Пасхе, а еще — приготовить вкуснейшее угощение для своих близких. Главный кулинар пряничного мастер-класса Еременко Анна поделилась настроением и впечатлениями от этого дня:



"Вместе с ребятами мы готовились к пасхе, раскрашивали пряничных зайчиков, что бы потом, с гордостью разместить их на праздничный кулич!

Работа с детьми, это всегда море эмоций! Особенно, если это малыши. Как сказал один мальчик: " И все таки я не зря сюда пришёл!" Дети были в восторге, как и я.



А на протяжении всех выходных с 20 по 21 можно было приобрести ручные работы, которые всегда бесценны, ведь талантливые и чуткие руки мастера не просто превращают обыкновенные предметы в произведение искусства, но и вкладывают в свои создания частичку души. Этот факт еще раз подтвердила уже ставшая традиционной пасхальная выставка-ярмарка изделий ручной работы "ЧУДО-МАРКЕТ" Посетители выставки окунулись в красочный мир украшений, игрушек, открыток и других прелестных вещиц, которые помогут создать праздничную атмосферу и подарят радость.



