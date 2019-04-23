Прокуратура направила в суд дело о смертельном ДТП с участием маршрутки

Прокуратура Минской области изучила и направила в суд Воложинского района уголовное дело по обвинению 47-летнего жителя Гродно. Водитель маршрутки нарушил правила дорожного движения, совершил ДТП, в котором погибли два человека и десять получили телесные повреждения.

Водитель, перевозивший людей, нарушил правила дорожного движения и был утомлен длительным пребыванием за рулем.