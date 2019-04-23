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Прокуратура направила в суд дело о смертельном ДТП с участием маршрутки
Источник материала: БДГ
Прокуратура Минской области изучила и направила в суд Воложинского района уголовное дело по обвинению 47-летнего жителя Гродно. Водитель маршрутки нарушил правила дорожного движения, совершил ДТП, в котором погибли два человека и десять получили телесные повреждения.
Водитель, перевозивший людей, нарушил правила дорожного движения и был утомлен длительным пребыванием за рулем.
«Установлено, что обвиняемый 18 октября 2018 года в темное время суток, находясь в утомленном состоянии, вызванным длительным периодом нахождения за рулем, управляя маршрутным такси – микроавтобусом «Mercedes-Benz», двигался по крайней правой полосе движения по автодороге М-6/Е28 «Минск – Гродно- граница Республики Польша (Брузги)» в направлении г. Гродно со скоростью не менее 90 км/ч. На 74 км автодороги вблизи г. Воложина, где производятся ремонтные работы и установлены соответствующие предупреждающие и запрещающие дорожные знаки, в том числе об ограничении скорости движения – не более 50 км/ч, при приближении к расположенному впереди по ходу движения микроавтобуса окончания правой полосы, он не перестроился в соседнюю левую и
В результате аварии один пассажир маршрутного такси скончался на месте происшествия, второй – в больнице, еще восемь пассажиров получили тяжкие телесные повреждения, два других – менее тяжкие.
После проверки материалов уголовного дела в прокуратуре Минской области пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией действий обвиняемого по ч. 3 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области.
Примененную ранее к водителю меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.
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Прокуратура Минской области изучила и направила в суд Воложинского района уголовное дело по обвинению 47-летнего жителя Гродно.
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