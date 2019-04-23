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В Минтруда рассказали, на сколько с 1 мая вырастут трудовые пенсии белорусов
24.04.2019 13:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
С 1 мая в Беларуси
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
С 1 мая размеры трудовых пенсий, по оценке Минтруда, увеличатся в результате перерасчета в среднем на 6,3%. Средний размер трудовых пенсий составит 411,5 рубля, средний размер пенсии по возрасту — 418,4 рубля.
— Размер (процент) увеличения пенсии в результате перерасчета у каждого пенсионера будет зависеть от индивидуальных параметров его стажа работы и величины заработка до обращения за пенсией, а также установленных к пенсии надбавок, повышений и доплат, — пояснили в Минтруда.
В ведомстве уточняют, что надбавки, повышения и доплаты по указанному основанию не перерасчитываются. «Эти выплаты увеличиваются при росте бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения», — рассказали в ведомстве.
Напомним, 19 апреля Александр Лукашенко в своем послании к народу и парламенту
Власти не первый год планируют поднять средний размер пенсий до 40% от средней зарплаты по стране: сначала
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С 1 мая в Беларуси вырастут трудовые пенсии. Деньги на повышение пенсий выделят из государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения. В Минтруда...
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