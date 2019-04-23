ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минтруда рассказали, на сколько с 1 мая вырастут трудовые пенсии белорусов

24.04.2019 13:36 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

С 1 мая в Беларуси вырастут трудовые пенсии. Деньги на повышение пенсий выделят из государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения. В Минтруда рассказали, на сколько вырастут выплаты с 1 мая.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65559.php

В Минтруда рассказали, на сколько с 1 мая вырастут трудовые пенсии белорусов

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

С 1 мая размеры трудовых пенсий, по оценке Минтруда, увеличатся в результате перерасчета в среднем на 6,3%. Средний размер трудовых пенсий составит 411,5 рубля, средний размер пенсии по возрасту — 418,4 рубля.

— Размер (процент) увеличения пенсии в результате перерасчета у каждого пенсионера будет зависеть от индивидуальных параметров его стажа работы и величины заработка до обращения за пенсией, а также установленных к пенсии надбавок, повышений и доплат, — пояснили в Минтруда.

В ведомстве уточняют, что надбавки, повышения и доплаты по указанному основанию не перерасчитываются. «Эти выплаты увеличиваются при росте бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения», — рассказали в ведомстве.

Напомним, 19 апреля Александр Лукашенко в своем послании к народу и парламенту заявил, что средние пенсии по возрасту белорусов нужно поднять до 50% от средней зарплаты по стране. При этом данное соотношение не должно быть ниже 40%. По расчетам FINANCE.TUT.BY, если бы пенсии по возрасту подняли сейчас до 50% от средней зарплаты, то выплаты пенсионерам составили бы 488,8 рубля.

Власти не первый год планируют поднять средний размер пенсий до 40% от средней зарплаты по стране: сначала хотели выйти на этот показатель в 2018 году, но пришлось перенести на 2019 год. Ранее власти прогнозировали, что средняя пенсия по возрасту в Беларуси должна составить по итогам этого года 411 рублей.

 
 
Ссылка на источник 135
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  С 1 мая в Беларуси вырастут трудовые пенсии. Деньги на повышение пенсий выделят из государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения. В Минтруда...
 
Новости дня
Новости разные
 
МИД Беларуси предложил Илону Маску тестировать сервис автономного такси в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
24.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика