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Как будут ходит городские и пригородные автобусы во время больших майских выходных
24.04.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В связи с переносом рабочих дней в мае изменяется режим работы городского пассажирского транспорта в Слуцке. Об этом сообщили в филиале «Автобусный парк № 2».
Курсирование автобусов на пригородных маршрутах будет осуществляться по расписанию согласно дню недели, независимо от переносов, кроме:
Движение автобуса по междугородному маршруту «Слуцк–Бобруйск» будет осуществляться 4, 9, 11 и 12 мая. 5 мая движение по маршруту отменено.
На Радуницу, 7 мая, автопарк пустит дополнительный автобус по маршруту «Слуцк – Селище». Отправление автобуса будет осуществляться с автовокзала в 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 и 14.00, от о.п. «Селище» - в 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30 и 14.30. Стоимость проезда 0,81 руб.
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В связи с переносом рабочих дней в мае изменяется режим работы городского пассажирского транспорта в Слуцке. Об этом сообщили в филиале «Автобусный парк № 2».
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