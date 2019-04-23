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Как будут ходит городские и пригородные автобусы во время больших майских выходных

24.04.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Как будут ходит городские и пригородные автобусы во время больших майских выходных

В связи с переносом рабочих дней в мае изменяется режим работы городского пассажирского транспорта в Слуцке. Об этом сообщили в филиале «Автобусный парк № 2».

  • 1, 5, 7 и 9 мая городские автобусы будут курсировать по графику воскресенья, 
  • 4 мая - по графику понедельника,
  • 6 и 8 мая - по графику субботы, 
  • 11 мая – по графику среды.

Курсирование автобусов на пригородных маршрутах будет осуществляться по расписанию согласно дню недели, независимо от переносов, кроме:

  • 1) Слуцк – Солигорск ч/з Радково (01,06,07,08,09.05.2019 – отменен, 04,11.05.2019 – дополнительно);
  • 2) Слуцк – Серяги (01,06,07,08,09.05.2019 – отменен, 04,11.05.2019 – по графику вторника);
  • 3) Слуцк – Греск (01,06,07,08,09.05.2019 – время отправления от АВ «Слуцк» в 6:55; 04,11.05.2019 – время отправления от АВ «Слуцк» в 5:55).

Движение автобуса по междугородному маршруту «Слуцк–Бобруйск» будет осуществляться 4, 9, 11 и 12 мая. 5 мая движение по маршруту отменено.

На Радуницу, 7 мая, автопарк пустит дополнительный автобус по маршруту «Слуцк – Селище». Отправление автобуса будет осуществляться с автовокзала в 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 и 14.00, от о.п. «Селище» - в 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30 и 14.30. Стоимость проезда 0,81 руб.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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В связи с переносом рабочих дней в мае изменяется режим работы городского пассажирского транспорта в Слуцке. Об этом сообщили в филиале «Автобусный парк № 2».
 
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