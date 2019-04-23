Как будут ходит городские и пригородные автобусы во время больших майских выходных

Источник материала: Слуцк Город





В связи с переносом рабочих дней в мае изменяется режим работы городского пассажирского транспорта в Слуцке. Об этом сообщили в филиале «Автобусный парк № 2».

1, 5, 7 и 9 мая городские автобусы будут курсировать по графику воскресенья,

4 мая - по графику понедельника,



6 и 8 мая - по графику субботы,

11 мая – по графику среды.



Курсирование автобусов на пригородных маршрутах будет осуществляться по расписанию согласно дню недели, независимо от переносов, кроме:



1) Слуцк – Солигорск ч/з Радково (01,06,07,08,09.05.2019 – отменен, 04,11.05.2019 – дополнительно);

2) Слуцк – Серяги (01,06,07,08,09.05.2019 – отменен, 04,11.05.2019 – по графику вторника);



3) Слуцк – Греск (01,06,07,08,09.05.2019 – время отправления от АВ «Слуцк» в 6:55; 04,11.05.2019 – время отправления от АВ «Слуцк» в 5:55).



Движение автобуса по междугородному маршруту «Слуцк–Бобруйск» будет осуществляться 4, 9, 11 и 12 мая. 5 мая движение по маршруту отменено.

На Радуницу, 7 мая, автопарк пустит дополнительный автобус по маршруту «Слуцк – Селище». Отправление автобуса будет осуществляться с автовокзала в 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 и 14.00, от о.п. «Селище» - в 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30 и 14.30. Стоимость проезда 0,81 руб.



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