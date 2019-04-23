ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

У охотника-нелегала из деревни Гольчицы Слуцкого района изъяли 4 ружья и лосятину

24.04.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

У охотника-нелегала из деревни Гольчицы Слуцкого района изъяли 4 ружья и лосятину

Браконьером оказался житель деревни Гольчицы, сообщили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь.

В охотугодьях Слуцкого района госинспекторы Любанской МРИ обнаружили следы незаконной охоты: в землю была закопана полуразделанная туша лося.

Охота на копытных сейчас запрещена. Расследуя факт браконьерства, инспекторы определили подозреваемого — жителя деревни Гольчицы.

В доме у сельчанина, действительно, нашли заднюю часть туши, патроны и порох, хотя охотником он не является. Во дворе стоял мотоцикл, оснащенный дополнительной лампой-фарой — такой браконьеры выслеживают в ночи дичь.

У охотника-нелегала из деревни Гольчицы Слуцкого района изъяли 4 ружья и лосятину

Мужчина признал, что подстрелил лося, а часть добычи отдал своему отцу, живущему в соседней деревне. При осмотре родительского дома подозреваемого инспекторы и следователи обнаружили не только мясо дичи, но и целый арсенал — 4 незарегистрированных охотничьих ружья и патроны.

Охотника-нелегала заключили под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Причиненный вред оценивается в сумму 7650 рублей.

У охотника-нелегала из деревни Гольчицы Слуцкого района изъяли 4 ружья и лосятину


МЛЫН.BY

 
 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Браконьером оказался житель деревни Гольчицы, сообщили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сегодня Леониду Самусенко исполнилось бы 93 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
24.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • обложка для автодокументов кожаная в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика