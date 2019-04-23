У охотника-нелегала из деревни Гольчицы Слуцкого района изъяли 4 ружья и лосятину

Источник материала: Слуцк Город





Браконьером оказался житель деревни Гольчицы, сообщили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь.

В охотугодьях Слуцкого района госинспекторы Любанской МРИ обнаружили следы незаконной охоты: в землю была закопана полуразделанная туша лося.

Охота на копытных сейчас запрещена. Расследуя факт браконьерства, инспекторы определили подозреваемого — жителя деревни Гольчицы.

В доме у сельчанина, действительно, нашли заднюю часть туши, патроны и порох, хотя охотником он не является. Во дворе стоял мотоцикл, оснащенный дополнительной лампой-фарой — такой браконьеры выслеживают в ночи дичь.





Мужчина признал, что подстрелил лося, а часть добычи отдал своему отцу, живущему в соседней деревне. При осмотре родительского дома подозреваемого инспекторы и следователи обнаружили не только мясо дичи, но и целый арсенал — 4 незарегистрированных охотничьих ружья и патроны.

Охотника-нелегала заключили под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Причиненный вред оценивается в сумму 7650 рублей.



