ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Фильм абсолютно бессмысленный». Что критики пишут о новых «Мстителях»?

24.04.2019 13:28 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Мировая премьера «Мстителей: Финал» состоялась 22 апреля в Лос-Анджелесе. Судя по отзывам первых зрителей, у Marvel получился прекрасный блокбастер, который наверняка понравится фанатам киновселенной. Критики с большего с ними солидарны. «КиноПоиск» нашел и перевел первые рецензии на «Финал» — разумеется, без спойлеров. Приводим самые интересные из них.

Полный график кинопремьер


На Rotten Tomatoes прямо сейчас у фильма 96% «свежести» — и это очень круто

Авторы рецензий намекают, что тем, кто не смотрел ни одного фильма франшизы, в кинотеатрах будет нечего делать.

Variety:

«Если „Война бесконечности“ выставлялась как обязательное для всех, вне зависимости от того, смотрели они до этого фильм Marvel или нет, зрителей кинособытие, то „Финал“ — продолжение исключительно для фанатов. Фильм настолько сильно напичкан развязками отношений, начавшихся в прошлых картинах, что он практически требует, чтобы зритель подготовился и посмотрел (или пересмотрел) дюжину ранних фильмов. только так он сможет достойно получить ощущение завершения, которое „Финал“ дает самым популярным персонажам франшизы».

Mashable:

«Это фильм для фанатов, наполненный отсылками, камео и „пасхалками“. Арки одних персонажей, спустя столько лет, наконец завершаются; других переделаны во что-то новое. Новички, скорее всего, запутаются в переплетении персонажей, отношений и мифологий».

IndieWire:

«Посреди шумной, перегруженной спецэффектами финальной битвы есть достаточно много будоражащих моментов, но все они сами по себе и их качество зависит от уровня вовлечения зрителя в предысторию. Новички, мало знакомые с франшизой, с таким же успехом могут смотреть „Трансформеров“».

Критики отмечают спецэффекты, игру актеров и общее настроение жизнерадостное картины.

THR:

«В перегруженном спецэффектами супергеройском фильме интересно выделяется актерская игра, особенно Дауни, Руффало, Эванса, Хемсворта, Бролина и Пола Радда в роли Человека-муравья».

ScreenCrush:

«„Финал“ ярче и легче „Войны бесконечности“, которая иногда выглядела депрессивной (а зачастую откровенно тормозила). Даже при условии, что на кону стоит судьба половины вселенной, „Финал“ сохраняет жизнерадостный, веселый настрой, который ближе к первым „Мстителям“ 2012 года, чем к любому из сиквелов».

Polygon:

«„Финал“ знает, что хочет его зритель и дает это без ощущения, что все это просто „фан-сервис“».


Для кого-то фильм показался совершенно без смысла. Но есть «но».

The Guardian:

«„Мстители: Финал“, разумеется, фильм абсолютно бессмысленный и да, центральный сюжетный механизм, сам себе, не привлекает своей новизной. Но откровенная радость и веселье, которые он доставляет, чистое развлечение, они настолько же неотразимы, как и его беззаботная привычка совмещать серьезное и смешное. Без комедии драма была бы непривлекательной. Но без серьезности, практической детской веры в важность происходящего, юмор бы тоже не сработал. Как искусственное творение, „Мстители“ — триумфальны, как развлечение — непобедимы».


В целом, все согласны, что «Мстители: Финал» — достойное прощание с супергероями, вместе с которыми многие фанаты росли несколько лет.

The New York Times:

«„Финал“ — памятник компетентности, достойное завершение для проекта, который понял, как оставаться достаточно хорошим, достаточно долго и для достаточного количество людей. История с перемещением во времени позволяет поиграть с ностальгией, а концовка — как выход на бис в финале большого концерта, когда все музыканты стоят на сцене и взявшись за руки поют что-то вроде „Will the Circle Be Unbroken“. Кажется, что тебя таким не проймешь, но у фильма получается».

Ожидается, что в Минске картину покажут на пару часов раньше, чем в России, — 28 апреля. AFISHA.TUT.BY узнала, где новых «Мстителей» покажут раньше всего. Билеты — от 6 рублей 50 копеек.

КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Читайте также
А вот тут будут спойлеры. Ролик из финала новых «Мстителей» утек в Сеть (вдруг вам нужно)
Любите фантастику? «Хеллбой», «Шазам!» и еще много чего в кино — как раз для вас

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на крутой фестиваль

App Store Google Play
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мировая премьера «Мстителей: Финал» состоялась 22 апреля в Лос-Анджелесе. Судя по отзывам первых зрителей, у Marvel получился прекрасный блокбастер, который наверняка...
 
Новости дня
Новости разные
 
Банки начали вводить ограничения на снятие наличных без комиссии. В чем причина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
24.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика