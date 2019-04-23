«Фильм абсолютно бессмысленный». Что критики пишут о новых «Мстителях»?

Источник материала: Tut.by

Мировая премьера «Мстителей: Финал» состоялась 22 апреля в Лос-Анджелесе. Судя по отзывам первых зрителей, у Marvel получился прекрасный блокбастер, который наверняка понравится фанатам киновселенной. Критики с большего с ними солидарны. «КиноПоиск» нашел и перевел первые рецензии на «Финал» — разумеется, без спойлеров. Приводим самые интересные из них.

Полный график кинопремьер



На Rotten Tomatoes прямо сейчас у фильма 96% «свежести» — и это очень круто

Авторы рецензий намекают, что тем, кто не смотрел ни одного фильма франшизы, в кинотеатрах будет нечего делать.

Variety :

«Если „Война бесконечности“ выставлялась как обязательное для всех, вне зависимости от того, смотрели они до этого фильм Marvel или нет, зрителей кинособытие, то „Финал“ — продолжение исключительно для фанатов. Фильм настолько сильно напичкан развязками отношений, начавшихся в прошлых картинах, что он практически требует, чтобы зритель подготовился и посмотрел (или пересмотрел) дюжину ранних фильмов. только так он сможет достойно получить ощущение завершения, которое „Финал“ дает самым популярным персонажам франшизы».

Mashable :

«Это фильм для фанатов, наполненный отсылками, камео и „пасхалками“. Арки одних персонажей, спустя столько лет, наконец завершаются; других переделаны во что-то новое. Новички, скорее всего, запутаются в переплетении персонажей, отношений и мифологий».

IndieWire :

«Посреди шумной, перегруженной спецэффектами финальной битвы есть достаточно много будоражащих моментов, но все они сами по себе и их качество зависит от уровня вовлечения зрителя в предысторию. Новички, мало знакомые с франшизой, с таким же успехом могут смотреть „Трансформеров“».

Критики отмечают спецэффекты, игру актеров и общее настроение жизнерадостное картины.

THR :

«В перегруженном спецэффектами супергеройском фильме интересно выделяется актерская игра, особенно Дауни, Руффало, Эванса, Хемсворта, Бролина и Пола Радда в роли Человека-муравья».

ScreenCrush :

«„Финал“ ярче и легче „Войны бесконечности“, которая иногда выглядела депрессивной (а зачастую откровенно тормозила). Даже при условии, что на кону стоит судьба половины вселенной, „Финал“ сохраняет жизнерадостный, веселый настрой, который ближе к первым „Мстителям“ 2012 года, чем к любому из сиквелов».

Polygon :

«„Финал“ знает, что хочет его зритель и дает это без ощущения, что все это просто „фан-сервис“».





Для кого-то фильм показался совершенно без смысла. Но есть «но».

The Guardian :

«„Мстители: Финал“, разумеется, фильм абсолютно бессмысленный и да, центральный сюжетный механизм, сам себе, не привлекает своей новизной. Но откровенная радость и веселье, которые он доставляет, чистое развлечение, они настолько же неотразимы, как и его беззаботная привычка совмещать серьезное и смешное. Без комедии драма была бы непривлекательной. Но без серьезности, практической детской веры в важность происходящего, юмор бы тоже не сработал. Как искусственное творение, „Мстители“ — триумфальны, как развлечение — непобедимы».





В целом, все согласны, что «Мстители: Финал» — достойное прощание с супергероями, вместе с которыми многие фанаты росли несколько лет.

The New York Times :

«„Финал“ — памятник компетентности, достойное завершение для проекта, который понял, как оставаться достаточно хорошим, достаточно долго и для достаточного количество людей. История с перемещением во времени позволяет поиграть с ностальгией, а концовка — как выход на бис в финале большого концерта, когда все музыканты стоят на сцене и взявшись за руки поют что-то вроде „Will the Circle Be Unbroken“. Кажется, что тебя таким не проймешь, но у фильма получается».

Ожидается, что в Минске картину покажут на пару часов раньше, чем в России, — 28 апреля. AFISHA.TUT.BY узнала, где новых «Мстителей» покажут раньше всего. Билеты — от 6 рублей 50 копеек.

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