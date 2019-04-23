velcom | A1 сделал скидку в 50% на «Комфорты» для новых абонентов

Источник материала: Tut.by

velcom | A1 для новых пользователей тарифных планов «Комфорт» предложил скидку на абонентскую плату. Об этом сообщается на официальном сайте компании.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Все новые абоненты линейки получают 50%-ную скидку на абонентскую плату в первые 90 дней пользования тарифным планом», — говорится в заявлении оператора. Таким образом, «Комфорт S» обойдется в 5,95 рубля в месяц, «Комфорт M» — в 9,95 рубля, «Комфорт L» — 12,95 рубля, а «Комфорт XL» — в 18,95 рубля.

Напомним: все названные выше тарифы включат безлимит минут на исходящие звонки внутри сети velcom | A1 от 1 ГБ до 30 ГБ интернет-трафика с возможностью его переноса на следующий месяц, а также различные пакеты безлимитного трафика.