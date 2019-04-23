Китай выделит Беларуси сто миллионов евро для развития экономики

Источник материала: Ежедневник



http://china.mfa.gov.by

Минск и Пекин подписали кредитное соглашение о предоставлении ОАО "АСБ Беларусбанк" финансовых ресурсов на сумму 100 млн евро для развития национальной экономики, сообщили в посольстве Беларуси в Китае.

Документ подписан на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Китае Кирилла Рудого с председателем правления Банка развития Китая Чжао Хуаном. Во время переговоров стороны обсудили перспективные направления сотрудничества.

"Подписано кредитное соглашение о предоставлении ОАО "АСБ Беларусбанк" финансовых ресурсов на сумму 100 миллионов евро для развития национальной экономики", – сообщили в посольстве.