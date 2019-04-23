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Китай выделит Беларуси сто миллионов евро для развития экономики
24.04.2019 13:14 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
http://china.mfa.gov.by
Минск и Пекин подписали кредитное соглашение о предоставлении ОАО "АСБ Беларусбанк" финансовых ресурсов на сумму 100 млн евро для развития национальной экономики, сообщили в посольстве Беларуси в Китае.
Документ подписан на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Китае Кирилла Рудого с председателем правления Банка развития Китая Чжао Хуаном. Во время переговоров стороны обсудили перспективные направления сотрудничества.
"Подписано кредитное соглашение о предоставлении ОАО "АСБ Беларусбанк" финансовых ресурсов на сумму 100 миллионов евро для развития национальной экономики", – сообщили в посольстве.
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Минск и Пекин подписали кредитное соглашение о предоставлении ОАО "АСБ Беларусбанк" финансовых ресурсов на сумму 100 млн евро для развития национальной экономики,...
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