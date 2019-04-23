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Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
Источник материала: Интерфакс
Украина вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений.
Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".
"Соглашение разработано для обеспечения правовой охраны секретных изобретений, созданных в бывшем СССР. В настоящее время правовые отношения для охраны секретных изобретений между государствами-участницами СНГ отсутствуют", - указывается в сопроводительных документах к проекту постановления, которыми располагает агентство.
Соглашение было подписано в июне 1999 года в Минске (Беларусь).
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Украина вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений. Соответствующее решение...
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