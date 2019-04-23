Источник материала: Интерфакс

Четыре знаковых вечера ожидает зрителей Белорусского государственного академического музыкального театра. Все они будут посвящены 80-летнему юбилею примы театра народной артистке Беларуси Наталье Гайде.



Свой 80-й день рождения Гайда отметит 1 мая. В этот же день в 18.00 состоится гала-концерт знаменитой артистки. Ожидается, что на него прибудут артисты, дирижеры, руководители из музыкальных театров Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Барнаула, Караганды, Оренбурга, Харькова, Баку и Иваново.

"Большой юбилейный концерт – это великолепная музыка, яркие номера, восхитительные артисты и конечно несравненная Наталия Гайда – всё это составляющие по-настоящему праздничного и запоминающегося юбилейного вечера!! – отметили в театре.

Кроме того, в честь юбилея "примадонны белорусской оперетты" будут показаны спектакли, где она исполнила яркие роли – "Буратино.by" (27 апреля в 11.00), "Софья Гольшанская" (29 апреля в 19.00) и "Сильва" (30 апреля в 19.00).

Кстати, "Буратино.by" больше не будет показываться в театре. 27 апреля состоится его последний показ.



Наталья Гайда начинала профессиональную карьеру в сфере, далекой от искусства. Будущая звезда белорусской театральной сцены вначале планировала связать свою жизнь с юриспруденцией и окончила Свердловский юридический институт по специальности "правоведение".

Однако желание реализовать свои творческие возможности привело Наталию Гайда в Уральскую государственную консерваторию имени М. П. Мусоргского, которую она окончила в 1966 году. Еще студенткой четвертого курса молодая певица начала сценическую карьеру в Свердловском театре оперы и балета. За четыре года работы она исполнила более десяти оперных партий, среди которых Джильда из "Риголетто" Дж.Верди, Розина из "Севильского цирюльника" Дж.Россини, Церлина из "Дон Жуана" Моцарта и другие.

В 1969 году Наталия Гайда, приняв приглашение от Государственного театра оперы и балета Беларуси, продолжила свою профессиональную карьеру на его сцене. Казалось бы, впереди — долгая и успешная творческая жизнь оперной певицы, но Гайда выбрала для себя другой путь.

Ее легкое лирико-колоратурное сопрано как нельзя лучше подходит для оперетты, именно в этом жанре для артистки открывались самые широкие творческие перспективы. Поэтому в 1970 году она приняла решение перейти в недавно созданный Государственный театр музыкальной комедии Беларуси. Именно на его сцене Наталия Гайда достигла настоящего успеха, известности и признания, став символом и немеркнущей звездой белорусской оперетты.

В обширном творческом репертуаре артистки — более сорока ведущих партий в классических опереттах, музыкальных комедиях и мюзиклах. Несмотря на свой возраст, Наталья Гайда активно задействована и в текущем репертуаре. Ей принадлежат роли:

Каролина Шлюмбергер ("Мистер Икс" И. Кальмана)

Елена Андреевна Ржевская ("Подлинная история поручика Ржевского" В. Баскина)

Александра ("Сильва" И. Кальмана)

Джахан ("Свадебный базар (Аршин мал алан)" У. Гаджибекова)

Мисс Петинктон ("Моя жена — лгунья" В. Ильина, В. Лукашова)

Бабушка ("Красная Шапочка. Поколение NEXT" А. Рыбникова)

Семёновна ("Бабий бунт" Е. Птичкина)

Черепаха Тортила ("Буратино.by" А. Рыбникова)

Ведунья ("Софья Гольшанская" В. Кондрусевича)

Ента ("Шалом алейхем! Мир вам, люди!" О. Ходоско)

Вуазье ("Бал в "Савойе" П. Абрахам)

Мисс Эндрю ("Мэри Поппинс" М. Дунаевского)

Доброжанская Эльвира Сергеевна ("Женихи" И. Дунаевского)

Роза Александровна ("Свадьба в стиле ретро" А. Журбина)

Наталия Гайда — первая исполнительница главных женских ролей в спектаклях белорусских композиторов Юрия Семеняко ("Поет "Жаворонок", "Павлинка", "Неделя вечной любви"), Григория Суруса ("Нестерка"), Андрея Мдивани ("Денис Давыдов"), Евгения Глебова ("Миллионерша"), Владимира Кондрусевича ("Джулия", "Стакан воды").

Заслуженной артисткой БСССР Н.Гайда стала еще в 1973 году, народной – в 1980-м.