День открытых дверей прошел 17 апреля в Кобринском отделе Департамента охраны МВД Республики Беларусь

Источник материала: Кобринский вестник





День открытых дверей для учащихся Кобринского государственного профессионального лицея сферы обслуживания прошел 17 апреля в Кобринском отделе Департамента охраны МВД Республики Беларусь.

Принимая юных гостей, сотрудники провели для них познавательную экскурсию. Временно исполняющий обязанности по должности начальника отдела майор милиции Андрей Дорогокупец рассказал молодым людям об истории Кобринского отдела охраны, основных направлениях деятельности, специфике работы и условиях прохождения службы. Гостам продемонстрировали видеоролик о жизнедеятельности подразделения и служебных буднях сотрудников, показали экипировку и специальные средства, используемые в работе милиционеров. Особый интерес вызвало показательное выступление милиционера-кинолога, старшего сержанта милиции Андрея Рогова, который продемонстрировал умения своего питомца по кличке Опер. У каждого из ребят была возможность посидеть за рулем современного служебного автомобиля, примерить на себе экипировку сотрудника охраны. Возможно, кто-то из них в скором будущем придет в отдел Департамента охраны, но уже не в качестве экскурсанта, а квалифицированного работника.

По информации Кобринского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь.