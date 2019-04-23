Студентам-дизайнерам дали обустроить реальную «однушку» в Минске. Смотрите, как они это сделали

Источник материала: Tut.by

Хозяйка однокомнатной квартиры Марина хотела эффективно задействовать единственную комнату, выделить в ней зону гостиной и дополнительное спальное место. По стилю — близкое к скандинавскому, провансу и в то же время простое, но не минималистичное. Дизайн-проект для однокомнатной квартиры Марины был дипломной работой студентов профессиональной школы дизайнеров студии архитектуры и интерьера Nota Bene (NB School). Хозяйке нужно было выбрать один из трех предложенных вариантов, которые REALTY.TUT.BY и публикует.



Изображение: предоставлено Nota Bene

На проект (планировку, интерьерные решения, визуализацию нескольких зон и полный пакет технической документации) у студентов было всего три недели. Смотрите, как по-разному молодые дизайнеры увидели одно и то же пространство. И каждый по-своему крут.

Проект № 1: дизайнер Владислав Бирин

— Марина отметила в анкете, что ей нравится прованс и современный стиль, она готова экспериментировать с цветом, и мне захотелось ей в этом помочь, — рассказал Владислав. — В проекте прованс ушел больше в бохо и современный стиль, а также добавился цвет.



Изображение: предоставлено Nota Bene



Изображение: предоставлено Nota Bene

Гостиная



Изображение: предоставлено Nota Bene

Обои с крупным принтом в гостиной визуально увеличивают пространство, как и высокая дверь со вставкой из стекол. Стилистику бохо подчеркивает люстра-макраме, диван, стол и современный стул дизайна Карима Рашида. Ковер с мухой — тоже дизайнерский, он здесь как арт-объект, который добавляет интерьеру индивидуальности.



Изображение: предоставлено Nota Bene

Спальня

— Спальня — изюминка проекта. Тему гнездышка подчеркивает перья на потолке и стенах. Здесь мы делаем витраж со стеклом, как в двери. И так как хочется добавить солнца, все помещение выкрашиваем в приглушенный желтый цвет. Получается такой total look: пол, стены, потолок в одном цвете. Гардеробная в приглушенном розовом цвете.



Изображение: предоставлено Nota Bene

Кухня

Первое, что бросается в глаза, — отсутствие шкафчиков. Есть два аргумента. Во-первых, мест для хранения хватает и без них. Поэтому от верхних шкафчиков можно спокойно отказаться в пользу стилистики и оставить пространство лаконичным. Во-вторых, Марина вышивает, и здесь можно будет повесить ее картины.



Изображение: предоставлено Nota Bene

Плитка приглушенного желтого цвета будет перекликаться со спальней. Эпоху бохо напоминают плетеные стулья. Из современного — люстра, холодильник.



Изображение: предоставлено Nota Bene

Чтобы увеличить пространство, в санузле на одной стене разместилось зеркало, на другой — крупноформатный рисунок. Затирка швов на плитке бордового цвета.



Изображение: предоставлено Nota Bene

Проект № 2: дизайнер Яна Лазарчик

— Марина любит лен, и пространство для нее представлялось таким же красивым, простым, уютным, как этот материал, — рассказала Яна. — В проекте я использовала микс нескольких стилей, взяв за основу скандинавский. Чтобы визуально расширить пространство, использовала светлые оттенки и натуральные материалы, а для уюта добавила акценты прованса. Отсюда в интерьере деревянные текстуры, а также обилие текстур льна. Их можно увидеть в льняных драпировках, шторах, отделке мебели и даже люстре.



Изображение: предоставлено Nota Bene

Прихожая

В прихожей будет пуфик, Hall Tree Bench и небольшие книжные полки. Hall tree не перегружает коридор, делает его более уютным. Черно-белую палитру смягчают деревянные элементы — зеркало и полочки. Дверь в кладовую сделана невидимкой.



Изображение: предоставлено Nota Bene



Изображение: предоставлено Nota Bene

Гостиная

Гостиную и спальню Яна разделила с помощью стеклянного витража, который дублируется между кухней и гостиной. В гостиной есть рабочая зона и мягкая зона с ТВ. Выход в гардеробную из гостиной.



Изображение: предоставлено Nota Bene

Кухня

В кухне акцентный зеленый цвет и серая плитка, которая будет использована и в ванной. Здесь несколько сценариев освещения: бра, верхний свет и подсветка столовой зоны. Витражи объединяют квартиру в единое пространство.



Изображение: предоставлено Nota Bene

Спальня



Изображение: предоставлено Nota Bene

При помощи шторы в спальне можно полностью отгородиться от света из окна.



Изображение: предоставлено Nota Bene

В интерьерных решениях дизайнер постаралась сделать пространство максимально светлым. По всей квартире акцентные плинтусы и карнизы. Напольное покрытие — паркетная доска (в спальне и гостиной) и плитка, которые выглядят абсолютно одинаково.

Санузел

Санузел Яна объединила: по сравнению с изначальным проектом он стал занимать намного меньше места, сохранив весь функционал.



Изображение: предоставлено Nota Bene

Зоны хранения спрятаны над стиральной машиной и унитазом. Кроме того, благодаря оптимизации пространства, удалось сделать отдельную кладовую для разных вещей — чемоданов, искусственной елки, пылесоса.

Балкон

На балконе организована зона хранения (шкафы вдоль стены) и большая мягкая лежанка, где можно уютно устроиться с книгой.



Изображение: предоставлено Nota Bene

Проект № 3: дизайнер Елизавета Августинович (выбор заказчицы)



Изображение: предоставлено Nota Bene

— Анализируя существующее планировочное решение, первое, что бросилось в глаза, это узкий коридор, который ведет на кухню, — рассказала Елизавета. — Хотелось от него избавиться и наполнить прихожую естественным светом.

Стилистически квартира выполнена в стиле прованс, но в легкой его версии, не перегруженной деталями. Везде используется единое напольное покрытые и цвет стен.

Гостиная

Зона гостиной выделена раздвижными перегородками. За счет увеличенного подоконника удалось организовать рабочее место для хозяйки. К простенку присоединен шкаф для хранения книг, разных мелочей для шитья.



Изображение: предоставлено Nota Bene



Изображение: предоставлено Nota Bene

Кухня

Не хотелось перегружать кухню высокими шкафами, поэтому я вынесла холодильник в отдельную зону, и заодно визуально отделила зону санузлов от кухни.



Изображение: предоставлено Nota Bene

Появилась зона у окна, где хозяйка сможет пить кофе, глядя в окно, или работать за ноутбуком.



Изображение: предоставлено Nota Bene

Спальня

Решение по спальне у всех получилось одинаковое. И я тоже предлагаю отделить его перегородкой, чтобы в зоне спальни был естественный свет, и в то же время, ее можно было скрыть от глаз.



Изображение: предоставлено Nota Bene

От прованса здесь обои с крупным рисунком, стены как картины.

Санузел



Изображение: предоставлено Nota Bene

Хозяйка квартиры Марина так объяснила свой выбор:

— Хотя у каждого проекта есть свои сильные стороны, с точки зрения логистики, продуманных связей, естественного света и минимальной перепланировки перевесил последний, над которым работала Елизавета Августинович. По декору 100% попадания нет, но это уже детали, которые мы отдельно обсудим и доработаем с дизайнером. Чего мне не хватило, так это интересной расстановки мебели (умеют же дизайнеры Икеа!) и книжных шкафов, которые мне очень нужны.