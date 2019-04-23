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Семинар пресс-секретарей национальных олимпийских комитетов и европейских федераций по видам спорта

24.04.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

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Семинар пресс-секретарей национальных олимпийских комитетов и европейских федераций по видам спорта

В рамках подготовки к проведению II Европейских игр 2019 года в Минске пройдет семинар пресс-секретарей национальных олимпийских комитетов и европейских федераций по видам спорта (25-27 апреля2019 года). В белорусскую столицу приедут представители Европейских олимпийских комитетов, 9 ноков и 6 спортивных организаций.

Программой мероприятия предусмотрен ряд презентаций по различным функциональным направлениям, посещение спортивных объектов, консультации с экспертами.

Приглашаем представителей средств массовой информации осветить визит иностранных делегаций 26.04.2019 в 15:00 на Национальный олимпийский стадион «Динамо» (ул.Кирова, 8, центральная арка), который станет одним из объектов, запланированных к посещению участниками семинара.

По вопросам аккредитации просьба обращаться к пресс-секретарю Евгении Никитиной (+375 29 6175423) либо ведущему специалисту по работе со СМИ Римме Милевской (+375 29 3226288).

Напомним, II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Около 4000 атлетов из 50 стран разыграют
200 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в 8 видах спорта станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 г. в Токио (Япония).

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СПРАВОЧНО

Менее чем за 2 месяца до начала II Европейских игр в Минске соберутся специалисты по коммуникациям и взаимодействию со СМИ национальных олимпийских комитетов стран-участниц, европейских и международных федераций по видам спорта из программы Игр, которые обеспечат медиаактивность и открытость участвующих в соревнованиях спорстменов на предстоящем мультиспортивном форуме. Во время проведения семинара (25-27 апреля) они станут участниками различных мероприятий, главными среди которых будут пленарные заседания и ознакомительный тур по соревновательным объектам Игр.

Программой семинара предусмотрен ряд презентаций по функциональным направлениям, которые проведут представители фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года». Среди них презентации, посвященные аккредитации официальных участников форума, последним изменения в спортивной программе, заявочной кампании, размещению, , объектам Игр, таможенному регулированию, транспортной системе, информационным технологиям, проведению официальных церемоний, работе волонтеров, организации телевизионных трансляций, коммуникациям, работе прессы и другому.

Рабочий язык семинара – английский.

 
Теги: Минск
 
 
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