«Проездной» на карусели, оплата онлайн. Как городские парки будут бороться с очередями в новом сезоне

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Минске стартует сезон аттракционов — примерно на неделю раньше, чем обычно. Очереди к кассам в парках Горького и Челюскинцев в этом году должны исчезнуть, поскольку покупать билеты на карусели станет удобнее. Объясняем, что именно изменится



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Карты посетителей. Зачем нужны и как будут выглядеть?

Гости парков Горького и Челюскинцев уже в ближайшие дни смогут купить карты посетителей, на которые можно будет «записать» любую сумму для «покатушек» на каруселях. Использовать деньги можно будет весь сезон. Об этом и других нововведениях рассказал TUT.BY главный инженер УП «Минскзеленстрой» Владимир Бабивский.

Вот как будут выглядеть карты посетителей для двух городских парков.



Фото предоставлено УП «Минскзеленстрой»

— Пластиковую карту посетителя вы сможете купить в кассе. Она будет распознаваться оборудованием платежной пропускной системы, которую мы установили. Допустим, у вас есть с собой 20 рублей и вы готовы их потратить на аттракционы. Вы можете подойти к кассе, «положить» эти деньги на карточку. Потом вы приложите карту к турникету — с нее спишутся деньги за конкретный аттракцион, — объясняет Владимир Бабивский.

Деньги на аттракционы можно потратить в любой день в течение сезона, карточку можно пополнять новой суммой. Она не именная — ее можно подарить другу.

— Вы можете дать такую карту ребенку, если он по возрасту и весу может сам посещать аттракционы, — рассказывает представитель «Минскзеленстроя».

Если сезон заканчивается, а у вас остались на карточке неиспользованные деньги, их можно будет вернуть. Правда, для этого нужно будет написать заявление и передать карточку в бухгалтерию предприятия.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Каждый новый сезон будет выходить новая карта посетителя, но и прежнюю можно будет использовать пополнив.

Карты посетителя должны появиться в парках Челюскинцев и Горького в ближайшие дни.

Можно будет просто купить билет в кассе?

В кассах, которые стоят в парках, по-прежнему можно будет купить и разовый билет на конкретный аттракцион. Если раньше не во всех кассах работали терминалы по оплате карточкой, то сейчас ситуация наладилась.

— Из-за того, что некоторые кассы принимали только наличные, возникали жалобы, — вспоминает Владимир Бабивский. — Случалось, что человек отстоял в очереди, но не видел объявление, что конкретная касса не принимает оплату по банковской карте. Ему приходилось снова становиться в очередь к другой кассе.

В кассах парков будут продавать и абонементы — сразу на несколько аттракционов.

А если я хочу купить билет онлайн?

Уже в этом сезоне, обещают в «Минскзеленстрое», появится возможность покупать билеты на аттракционы онлайн. Платежно-пропускная система уже позволяет это сделать, но сейчас предприятие выбирает оператора, который будет предоставлять сервис.

— Покупка билетов на аттракционы не должна занимать много времени, напрягать лишними движениями. Нужно будет зарегистрироваться в личном кабинете, а потом уже через одно касание покупать билет. Делать это покупатель сможет при помощи мессенджеров: вайбера, телеграма. Можно будет покупать билеты в парки через систему ЕРИП и просто на нашем сайте parki.by.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

При покупке онлайн на электронную почту посетителя придет письмо с названием аттракциона, его фотографией и QR-кодом. В парке нужно приложить изображение QR-кода к считывателю на турникете — и идти кататься.

— Внедрять новшества будем постепенно. Сначала начнем продавать пластиковые карты, потом откроем продажу билетов онлайн. Но все будет уже в этом сезоне, — говорит Владимир Бабивский.

К новой системе оплаты «подключат» два из четырех минских городских парков с аттракционами. Карусели есть еще в парке 50-летия Октября и в парке 900-летия Минска.

— Парк 50-летия Октября компактный: там меньше посетителей. Новая система дорогостоящая, было бы неэффективно устанавливать ее там, где она не окупится в ближайшей перспективе.

Сколько будут стоить билеты и появятся ли новые аттракционы

Билеты на карусели в городских парках в этом сезоне подорожают на 12% в сравнении с прошлым. «Но наше ценообразование социально ориентированное», — уточняют в «Минскзеленстрое».

Новые аттракционы в городских парках Минска в этом году не появятся. Владимир Бабивский объясняет: чтобы поставить новую карусель, нужно убрать какую-то из тех, что уже есть. А по данным «Минскзеленстроя», все они востребованы.

— К тому же стоимость аттракциона, который был бы востребован не один сезон, — порядка одного-двух миллионов рублей. Это достаточно затратно. В связи с тем, что внедрялась платежно-пропускная система, свободных денег на покупку нового аттракциона попросту не было.

Востребованы ли городские аттракционы сейчас? За сезон 2018 года в парках Горького, Челюскинцев, 50-летия Октября и парке 900-летия Минска продали больше миллиона билетов.