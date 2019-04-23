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Пропавшего в Минске подростка нашли в Орше
Источник материала: БелТА
24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пропавшего в Минске 15-летнего Алексея Малашко нашли в Орше, сообщили БЕЛТА в Ленинском РУВД Минска.
"Разыскиваемый без вести пропавший Алексей Малашко найден в Орше сотрудниками отдела уголовного розыска. В отношении подростка противоправных действий не совершалось, его жизни и здоровью ничего не угрожает", - проинформировали в милиции.
Как сообщалось, подросток 22 апреля в 08.00 ушел из дома на учебу и
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24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пропавшего в Минске 15-летнего Алексея Малашко нашли в Орше, сообщили БЕЛТА в Ленинском РУВД Минска. "Разыскиваемый без вести...
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