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Пропавшего в Минске подростка нашли в Орше

24.04.2019 14:52 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пропавшего в Минске 15-летнего Алексея Малашко нашли в Орше, сообщили БЕЛТА в Ленинском РУВД Минска.

"Разыскиваемый без вести пропавший Алексей Малашко найден в Орше сотрудниками отдела уголовного розыска. В отношении подростка противоправных действий не совершалось, его жизни и здоровью ничего не угрожает", - проинформировали в милиции.

Как сообщалось, подросток 22 апреля в 08.00 ушел из дома на учебу и пропал, его искала милиция. Парень живет в Детском городке Ленинского района Минска.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пропавшего в Минске 15-летнего Алексея Малашко нашли в Орше, сообщили БЕЛТА в Ленинском РУВД Минска. "Разыскиваемый без вести...
 
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