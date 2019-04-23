|
Готов ли Лукашенко уйти?
Источник материала: Партизан
В парламент больше не пустят даже условно оппозиционных лиц, никакой "мягкой белорусизации" не будет, а с преемником Лукашенко не определился.
Такие выводы после обращения Лукашенко к народу и парламенту сделал в эфире
В программе «Разговора Калинкиной» Виталий Цыганков отметил, что последняя речь Лукашенко не имела, пожалуй, никакого стратегического смысла. Все, что озвучил Лукашенко, — очень приблизительные даты будущих выборов в парламент и на президентский пост.
«Если бы Лукашенко попросил кого-то сделать ему девиз для избирательной кампании, я бы одной фразой за большие деньги предложил бы ему такой: «Стабильность вместо развития». Эта стабильность вместо развития звучит в каждой его фразе», – заметил Цыганков.
В «Разговоре Калинкиной» с Виталием Цыганковым также обсудили:
Готов ли Лукашенко уйти?
Что общего между властью и драниками?
Почему у действующего президента так и не появилось конкурентов?
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В парламент больше не пустят даже условно оппозиционных лиц, никакой "мягкой белорусизации" не будет, а с преемником Лукашенко не определился.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)