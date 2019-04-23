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Готов ли Лукашенко уйти?

24.04.2019 14:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В парламент больше не пустят даже условно оппозиционных лиц, никакой "мягкой белорусизации" не будет, а с преемником Лукашенко не определился.

Готов ли Лукашенко уйти?
Такие выводы после обращения Лукашенко к народу и парламенту сделал в эфире Белсат политический обозреватель радио "Свабода" Виталий Цыганков.

В программе «Разговора Калинкиной» Виталий Цыганков отметил, что последняя речь Лукашенко не имела, пожалуй, никакого стратегического смысла. Все, что озвучил Лукашенко, — очень приблизительные даты будущих выборов в парламент и на президентский пост.

«Если бы Лукашенко попросил кого-то сделать ему девиз для избирательной кампании, я бы одной фразой за большие деньги предложил бы ему такой: «Стабильность вместо развития». Эта стабильность вместо развития звучит в каждой его фразе», – заметил Цыганков.


В «Разговоре Калинкиной» с Виталием Цыганковым также обсудили:

Готов ли Лукашенко уйти?
Что общего между властью и драниками?
Почему у действующего президента так и не появилось конкурентов?



 
 
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В парламент больше не пустят даже условно оппозиционных лиц, никакой "мягкой белорусизации" не будет, а с преемником Лукашенко не определился.
 
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