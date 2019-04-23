Готов ли Лукашенко уйти?

Белсат политический обозреватель радио "Свабода" Виталий Цыганков. Такие выводы после обращения Лукашенко к народу и парламенту сделал в эфиреполитический обозреватель радио "Свабода" Виталий Цыганков.





В программе «Разговора Калинкиной» Виталий Цыганков отметил, что последняя речь Лукашенко не имела, пожалуй, никакого стратегического смысла. Все, что озвучил Лукашенко, — очень приблизительные даты будущих выборов в парламент и на президентский пост.





«Если бы Лукашенко попросил кого-то сделать ему девиз для избирательной кампании, я бы одной фразой за большие деньги предложил бы ему такой: «Стабильность вместо развития». Эта стабильность вместо развития звучит в каждой его фразе», – заметил Цыганков.









В «Разговоре Калинкиной» с Виталием Цыганковым также обсудили:





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