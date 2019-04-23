Минского подростка ограбили на улице средь бела дня - забрали 3 рубля









Как рассказал подросток милиционерам, он с другом возвращался домой, когда к ним подошли неизвестные и стали требовать деньги. Парни отказали, но мужчины не уходили.





Когда одному из школьников позвонили, злоумышленники воспользовались возможностью и обыскали его рюкзак, который был открыт, похитив 3 рубля. Решив, что этих денег им недостаточно, мужчины забрали у подростка телефон, но, передумав, вернули назад и скрылись в неизвестном направлении.









По заявлению подростка милиционеры недалеко от места происшествия задержали парня, который и забрал деньги у подростка. Им оказался 26-летний неработающий минчанин.





Позже была установлена и личность второго злоумышленника: им оказался неработающий 19-летний минчанин, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.



