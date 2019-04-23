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Песчаная буря против прогнозов белорусских синоптиков - уже в Гродно

24.04.2019 14:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вопреки прогнозам синоптиков африканская пыль достигла Беларуси.

Утром 24 апреля песчаная буря обрушилась на микрорайон Ольшанка в Гродно


Напомним, накануне в Бедгидромете уверяли, что пылевая буря из Африки, которая достигла Польши, нашей стране не грозит.

 
Теги: Гродно
 
 
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Вопреки прогнозам синоптиков африканская пыль достигла Беларуси.
 
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