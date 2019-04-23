|
Песчаная буря против прогнозов белорусских синоптиков - уже в Гродно
Источник материала: Партизан
Вопреки прогнозам синоптиков африканская пыль достигла Беларуси.
Утром 24 апреля песчаная буря обрушилась на микрорайон Ольшанка в Гродно.
Напомним, накануне в Бедгидромете уверяли, что пылевая буря из Африки, которая достигла Польши, нашей стране не грозит.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вопреки прогнозам синоптиков африканская пыль достигла Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)