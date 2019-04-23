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Oops! Доллар остановил победоносное шествие рубля

24.04.2019 14:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский рубль прекратил укрепление к валютной корзине, которое длилось с 10 апреля, девальвировавшись ко всем валютам на торгах 24 апреля 2019

Напомним, по итогам вчерашних торгов значение корзины валют упало до минимума с 3 января 2019.

А сегодня курс доллара вырос на 0,0060 рубля до 2,0944 BYN/USD. Это позволило американской валюте покинуть минимум за 210 дней, на котором она оказалась вчера. За предыдущие 13 торгов курс доллара обвалился на 0,0544 BYN.

Курс евро подрос всего на 0,0005 рубля до 2,3495 BYN/EUR. Европейской валюте удалось покинуть максимум за 8 месяцев, на котором она оказалась вчера после серии снижений. За последние 14 торгов курс евро рухнул на 0,0575 BYN.

Курс российского рубля вырос на 0,0006 рубля до 3,2757 BYN/100 RUB.


Россия

В Москве к 11:30 на торгах валютной биржи средневзвешенный курс доллара вырос на 19 копеек до 63,9798 RUB/USD, а курс евро вырос почти на 1 копейку до 71,75 RUB/RUB. Курс евровалюты к российскому рублю находится вблизи минимума за 10 месяцев.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусский рубль прекратил укрепление к валютной корзине, которое длилось с 10 апреля, девальвировавшись ко всем валютам на торгах 24 апреля 2019
 
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