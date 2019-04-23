Oops! Доллар остановил победоносное шествие рубля

Напомним, по итогам вчерашних торгов значение корзины валют упало до минимума с 3 января 2019.





А сегодня курс доллара вырос на 0,0060 рубля до 2,0944 BYN/USD. Это позволило американской валюте покинуть минимум за 210 дней, на котором она оказалась вчера. За предыдущие 13 торгов курс доллара обвалился на 0,0544 BYN.





Курс евро подрос всего на 0,0005 рубля до 2,3495 BYN/EUR. Европейской валюте удалось покинуть максимум за 8 месяцев, на котором она оказалась вчера после серии снижений. За последние 14 торгов курс евро рухнул на 0,0575 BYN.





Курс российского рубля вырос на 0,0006 рубля до 3,2757 BYN/100 RUB.









Россия