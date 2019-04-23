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Нацбанк: просроченные долги предприятий растут
Источник материала: Партизан
Количество предприятий с просроченными долгами в экономике не снижается.
Такой вывод содержит аналитическое обозрение «Основные тенденции в экономике и денежно-кредитной сфере в январе-феврале 2019 года», опубликованное Нацбанком сегодня.
Просроченную кредиторскую задолженность на 1 февраля имели 64,5% организаций. Просроченная дебиторская фиксируется у 77% субъектов.
Просроченная кредиторская задолженность белорусских предприятий на 1 февраля достигла 8,5 млрд рублей (+1,8% к уровню 1 января), просроченная дебиторская — 8,2 млрд (+1,9%).
Денежные средства на счетах организаций на 1 февраля составили 8,5 млрд рублей.
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Количество предприятий с просроченными долгами в экономике не снижается.
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