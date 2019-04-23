ВВП Беларуси в I квартале вырос на 1,1%

select.by При этом темпы роста производства промышленной продукции в I квартале текущего года остались довольно скромными и составили всего 0,9%. Данной продукции было произведено на 27 677,2 млн. рублей, пишет





При этом запасы готовой продукции на складах продолжили расти. На 1 апреля 2019 года их величина поднялась до 5 042,3 млн. рублей с 4 808,9 млн. рублей на 1 марта.





Сохраняются проблемы в сельском хозяйстве, объем производства в котором за квартал сократился на 0,6% и составил 2 568,5 млн. рублей.





В марте резко улучшились дела с инвестициями в основной капитал, которые наконец-то вышли в положительную область. Их сумма за I квартал выросла на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 5 239,2 млн. рублей.





В наибольшей степени увеличились инвестиции в строительство: на 6,1% — до 2 706,8 млн. рублей. По-видимому, правительство начало увеличивать финансирование строительных работ в связи с программой поддержки строительной отрасли.





В то же время, правительство упорно не желает расширять жилищное строительство. Ввод жилья в эксплуатацию в I квартале 2019 года снизился по сравнению с I кварталом 2018 года на 9,3% и составил 871,6 тыс. квадратных метров общей пощади.





Объем инвестиций в оборудование, машины и транспортные средства в I квартале текущего года вырос всего на 1,9% и достиг 1 953,3 млн. рублей.









Увеличение темпов роста ВВП в I квартале, по-видимому, объяснялось увеличением расходов на инвестиции. В то же время, похоже, что значительно выросла и прибыль белорусских организаций.





Данных за март еще нет, но по итогам января—февраля 2019 года чистая прибыль организаций (без учета финансового сектора) выросла в 1,82 раза и достигла 2 127,8 млн. рублей.





Реальные располагаемые денежные доходы населения в январе—феврале 2019 года увеличились на 7,1% (по итогам января рост составлял 7,1%).





При этом темпы роста розничного оборота за квартал поднялись до 6% против увеличения на 5,1% по итогам двух месяцев текущего года. По величине данный оборот составил 11 024,7 млн. рублей. Товарооборот общественного питания увеличился на 4,6% — до 639,7 млн. рублей.