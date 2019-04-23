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Только у нас! Верховный суд признал карикатуры "нацистской символикой"

24.04.2019 12:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Активист Николай Дедок обжаловал с помощью юристов правозащитного центра «Весна» в Верховный Суд штраф в размере 10 базовых величин по ч.1 ст.17.10 КоАП за размещенные публикации в Facebook, которые суд расценил как изображения, демонстрирующие нацистскую символику и атрибутику.


Напомним, активиста привлекли к ответственности за размещенные на своей странице в фейсбуке фотографии:

- трамвая, украшенного четырьмя знаками коловрата, которая является скриншотом из популярного комик-шоу «Маски-шоу». По словам активиста, публикуя это изображение с сатирическим контекстом, он высмеивал то, как показывают на белорусском телевидении анархическое движение. Об этом свидетельствует подпись к картинке.

- фотографию из сообщества социальной сети «Вконтакте», где был текст про белорусский национал-анархизм. Целью данной публикации, как утверждает Николай Дедок, — высмеять абсурдную концепцию «национал-анархизма».

- статьи, размещённой в газете «Новы час» «День красной ленточки», в которой имелось изображение коловрата и серпа с молотом. На этом изображении имеются изображения совмещённой символики (свастика, совмещённая с серпом и молотом), которое было взято из открытого доступа на сайте «Новы час». 

Как говорит активист, данной публикацией он привлекал внимание к статье, посвящённой дедовщине в армии и её причине. Таким образом он призывал купить выпуск газеты с данным материалом.

«Поскольку я являюсь журналистом газеты «Новы час», мне было интересно посредством публикаций на своей странице в социальной сети «Facebook» получить обратную связь от моих читателей. 


Размещённые мной три публикации касались того, что я высмеивал в них идеологию нацизма и тоталитаризма, а также пропагандистские технологии, используемые белорусскими властями и показанными по государственному телевидению. Подобным образом я выражал своё мнение и реализовывал право на распространение информации.

Я настаиваю на том, что эти изображения размещались не в целях пропаганды идей национал-социализма (нацизма), а, наоборот, в целях политической сатиры на данные идеи», — обратился Николай Дедок к Верховному Суду.

Однако судьи Верховного Суда пришли к выводу, что вина активиста по ст.17.10 КоАП доказана полностью.

«Результаты изучения дела показали, что вынесенные постановления являются законными и обоснованными», — ответил Верховный Суд за подписью заместителя Председателя Руслана Анискевича.


Юрист ПЦ «Весна» Алексей Лойко считает, что в данном случае было незаконно ограничено право на свободу выражения мнений Николая Дедка, а дело разрешено без учёта норм международных договоров, подлежащих применению:

«Суд не обосновал для защиты каких ценностей было необходимо ограничение в виде административной ответственности, и насколько данное ограничение соразмерно размещению в сети Интернет публикаций и изображений, которые по своей сути осуждают нацизм и коммунизм».

 
 
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Активист Николай Дедок обжаловал с помощью юристов правозащитного центра «Весна» в Верховный Суд штраф в размере 10 базовых величин по ч.1 ст.17.10 КоАП за размещенные...
 
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