



Напомним, активиста привлекли к ответственности за размещенные на своей странице в фейсбуке фотографии:





- трамвая, украшенного четырьмя знаками коловрата, которая является скриншотом из популярного комик-шоу «Маски-шоу». По словам активиста, публикуя это изображение с сатирическим контекстом, он высмеивал то, как показывают на белорусском телевидении анархическое движение. Об этом свидетельствует подпись к картинке.





- фотографию из сообщества социальной сети «Вконтакте», где был текст про белорусский национал-анархизм. Целью данной публикации, как утверждает Николай Дедок, — высмеять абсурдную концепцию «национал-анархизма».





- статьи, размещённой в газете «Новы час» «День красной ленточки», в которой имелось изображение коловрата и серпа с молотом. На этом изображении имеются изображения совмещённой символики (свастика, совмещённая с серпом и молотом), которое было взято из открытого доступа на сайте «Новы час».





Как говорит активист, данной публикацией он привлекал внимание к статье, посвящённой дедовщине в армии и её причине. Таким образом он призывал купить выпуск газеты с данным материалом.





«Поскольку я являюсь журналистом газеты «Новы час», мне было интересно посредством публикаций на своей странице в социальной сети «Facebook» получить обратную связь от моих читателей.









Размещённые мной три публикации касались того, что я высмеивал в них идеологию нацизма и тоталитаризма, а также пропагандистские технологии, используемые белорусскими властями и показанными по государственному телевидению. Подобным образом я выражал своё мнение и реализовывал право на распространение информации.





Я настаиваю на том, что эти изображения размещались не в целях пропаганды идей национал-социализма (нацизма), а, наоборот, в целях политической сатиры на данные идеи», — обратился Николай Дедок к Верховному Суду.





Однако судьи Верховного Суда пришли к выводу, что вина активиста по ст.17.10 КоАП доказана полностью.





«Результаты изучения дела показали, что вынесенные постановления являются законными и обоснованными», — ответил Верховный Суд за подписью заместителя Председателя Руслана Анискевича.









Юрист ПЦ «Весна» Алексей Лойко считает, что в данном случае было незаконно ограничено право на свободу выражения мнений Николая Дедка, а дело разрешено без учёта норм международных договоров, подлежащих применению:





«Суд не обосновал для защиты каких ценностей было необходимо ограничение в виде административной ответственности, и насколько данное ограничение соразмерно размещению в сети Интернет публикаций и изображений, которые по своей сути осуждают нацизм и коммунизм».