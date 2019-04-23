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«Ивановы дочки» из гимназии победили на конкурсе танца в Минске

24.04.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Старшая группа образцового хореографического ансамбля «Карусель» гимназии №1 получила Диплом I степени на международном детском конкурсе танца «Карнавал эмоций» в Минске.

 

«Ивановы дочки» из гимназии победили на конкурсе танца в Минске

 

Группа под руководством педагога-хореографа Натальи Пташковой  выступала в номинации «Хореография. Народно-стилизованный танец» с  номером «Ивановы дочки». Роль деда Ивана сыграла учитель театральных дисциплин Светлана  Шекина.  Каждый участник  коллектива получил именную грамоту,  медаль с эмблемой конкурса и сладкий приз.


 
Теги: Минск
 
 
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  Старшая группа образцового хореографического ансамбля «Карусель» гимназии №1 получила Диплом I степени на международном детском конкурсе танца «Карнавал...
 
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