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Ермошина: Все разговоры про референдум - это фэйк

24.04.2019 16:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина будет предлагать главе государства Александру Лукашенко провести выборы в Палату представителей в воскресенье 17 ноября 2019 года. В качестве запасного варианта может рассматриваться дата 3 ноября.



«Я уже записалась на прием к президенту. Но пока мне не сообщают дату нашей встречи. Глава государства на днях летит в Китай. Поэтому, думаю, он меня примет где-то в первой половине мая», - заявила радио Свабода Лидия Ермошина.

Она также сообщила, что Центризбирком уже начал «техническую работу» по выборам.

«На следующей неделе из областей пришлют предложения по границам избирательных округов. Будем их уточнять. Уже разослали всем наши методички. Надеюсь, что в середине мая проведем первое заседание избирательной комиссии».


На вопрос, будет ли она предлагать Лукашенко и дату проведения выборов президента, Ермошина ответила отрицательно.
 
«Нет. Я тему президентских выборов затрагивать не собираюсь. Другое дело, что об этом может что-то сказать глава государства. Тогда будем обсуждать. Но, скорее всего, беседа ограничится лишь выборами в Палату представителей».

Глава ЦИК также заявила, что проведение одновременно с выборами в Палату представителей референдума не планируется. «Все разговоры о референдуме - это фэйк», - заявила Лидия Ермошина.

 
 
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Председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина будет предлагать главе государства Александру Лукашенко провести выборы в Палату представителей...
 
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