Леонид Кулаков, архивное фото

На Леонида Кулакова составили административный протокол за участие в несанкционированной акции. Судья Валерий Есьман оштрафовал активиста на 45 базовых величин.

«В протоколе было написано, что митинговал в несанкционированном месте, а на суде омоновец сказал, что я ничего не делал, просто стоял молился. Так что, сейчас верующие не могут молиться у костела? Может, вызвать священников и спросить, где можно молиться, а где нельзя? Буду обжаловать приговор», – рассказалЛеонид Кулаков.