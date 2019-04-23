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За "несанкционированную" молитву активиста оштрафовали на $570
Источник материала: Партизан
Активиста осудили за молитву возле Кафедрального собора 7 апреля без разрешения горисполкома. Тогда он держал бело-красно-белый флаг.
Леонид Кулаков, архивное фото
На Леонида Кулакова составили административный протокол за участие в несанкционированной акции. Судья Валерий Есьман оштрафовал активиста на 45 базовых величин.
«В протоколе было написано, что митинговал в несанкционированном месте, а на суде омоновец сказал, что я ничего не делал, просто стоял молился. Так что, сейчас верующие не могут молиться у костела? Может, вызвать священников и спросить, где можно молиться, а где нельзя? Буду обжаловать приговор», – рассказал
На молебен у Свято-Духова кафедрального собора после первого "крестолома" в Куропатах призвал прийти политик Николай Статкевич.
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Активиста осудили за молитву возле Кафедрального собора 7 апреля без разрешения горисполкома. Тогда он держал бело-красно-белый флаг.
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