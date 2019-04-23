







Указом упрощается​ процедура предоставления российского гражданства жителям "Д/ЛНР". Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля и вступает в силу со дня официального опубликования.





В соответствии с документом право на упрощенное получение российского гражданства предоставляется «лицам, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины» в «гуманитарных целях» защиты прав и свобод человека и гражданина.





Желающие получить российское гражданство должны подать в подразделения МВД России (перечень определяется ведомством) соответствующее заявление, приложив к нему удостоверяющий личность документ, выданный властями "ДНР" или "ЛНР" с отметкой о проживании на территории этих регионов (такие документы признаются на территории РФ с февраля 2017 года), а также иные необходимые документы.





На рассмотрение заявлений уполномоченным органам отводится три месяца, гражданство России приобретается заявителями со дня принятия положительного решения.





Поправки в закон «О гражданстве Российской Федерации», позволяющие президенту предоставлять российское гражданство отдельным категориям иностранцев по упрощенной схеме, вступил в силу в конце марта 2019 года.









В соответствии с ними российское гражданство могут в льготном режиме получать люди из стран со "сложной общественно-политической и экономической обстановкой", а также из государств, где происходят вооруженные конфликты и смена режима.





Кроме того, закон упрощает прием в российское гражданство проживающих за рубежом выходцев из России.





Численность населения "Л/ДНР", согласно официальной статистике, составляет 3,7 млн человек.