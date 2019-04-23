Хозяйственный суд Винницкой области постановил взыскать с белорусского предприятия около 36 тысяч долга, однако гендиректор «Элна Сервис» почти не надеется вернуть долг. Директор минской фирмы заверяет, что в ближайшие полгод-год проблема будет решена, и фирмы даже продолжат сотрудничество.





Геннадий Хаджинов: Почему в Беларуси продолжаются «лихие 90-ые»?

- Почему страна и ее законы позволяют так относиться к партнерам? И Беларусь, и Украина получили независимость более 25 лет назад, обе страны пытаются вроде европеизироваться, но в бизнесе начинается новая волна «лихих 90-ых». А правительство Беларуси никак не реагирует на происходящее.





После таких случаев становится очевидным, что с Беларусью лучше вообще не торговать, лучше не иметь никаких дела, - возмущается гендиректор частного предприятия «Элна Сервис» Геннадий Хаджинов.





- Когда я начинал работать с Беларусью, я считал ее законопослушной страной. Но испытываю глубокое разочарование в законах и том порядке, который наводит ваш президент. Вроде ваш президент принципиальный и честный, но что делается внизу, в бизнес-среде? Это дискредитация всей политики Лукашенко.





«Электроконвекторы получили, деньги не заплатили»

Что же так возмутило руководителя частного предприятия из Винницы?





Еще 1 марта 2016 года ЧП «Производственное объединение Элна Сервис» заключило контракт с минским ООО «Бэстклимат» на поставку электроконвекторов. В начале декабря «Элна Сервис» отгрузило в Минск товар на сумму 33 760 долларов США, однако минская фирма не оплатила товар. Винницкое предприятие осталось без товара, но получило только часть денег.





Любой бизнесмен считает свои деньги. «Элна Сервис» обратилось в Хозяйственный суд Винницкой области с иском, по которому 25 июля 2018 года было открыто производство.





22 ноября 2018 года ответчик в Хозяйственный суд Винницкой области не явился, как не явился и на следующие заседания.





30 ноября Хозяйственный суд Винницкой области постановил взыскать с ООО «Бэстклимат» долг в размере 33 760 долларов США, штраф в размере 2937 долларов и 540 долларов в качестве возмещения затрат по оплате судебного сбора. Во взыскании 2228 долларов штрафа в пользу «Элна Сервис» суд отказал.









Владимир Лемешев: Пришлось устанавливать приоритеты

По просьбе «Белорусского партизана» ситуацию прокомментировал директор ООО «Бэстклимат» Владимир Лемешев:





- Мы - законопослушная компания, которая платит честно все налоги и платит зарплату «по белому». По определенным причинам у нас образовались убытки. У нас сложилась такая экономическая ситуация, которая не позволила своевременно рассчитаться. Вопрос в ближайшее время будет урегулирован.





У нас компания белая на 100%, все налоги уплачены, в том числе из-за этого возникли убытки. Пришлось устанавливать приоритет: платить поставщику или государству – мы решили платить государству. На встрече с руководством «Элна Сервис» мы сообщили об этом и объяснили, что никто никого «кидать» не собирался и будет найден выход из ситуации, - рассказывает директор ООО «Бэстклимат» Владимир Лемешев.





- Проблема изначально заключалась в том, что с украинской стороны произошли некоторые накладки с изготовлением, со сроками, потому что поставка была под российского заказчика.





Мы брали товар в рассрочку – подтверждаю. Но взятие товара в рассрочку влечет за собой расходы: уплата ввозного НДС (с учетом корректировки это составляет около 30% от суммы), оплата транспорта. В Россию мы отправляли товар с нулевой ставкой НДС (в Беларуси НДС заморозился на полтора года – отнимите еще 20% от суммы) и доставку товара транспортом в Россию мы тоже благополучно оплатили.





И безумный налог на тару (за картон – разница между брутто и нетто) – в квартал мы платим примерно 5 тысяч белорусских рублей.





В России взяли только часть первой партии товара. Компания «Элна Сервис» настояла, чтобы мы забрали весь товар: рассчитывайтесь, как получается, но пусть товар со склада уйдет. Под нажимом и пойдя ей навстречу, мы забрали вторую партию товара. Но товар полностью лег вне сезона, когда он продаться не мог.





После этого мы вынуждены были продавать товар как есть, потому что вложили деньги в растаможку, транспорт и так далее. Мы вынуждены были продавать товар хоть по какой-то стоимости, чтобы хоть частично вернуть деньги. Частично мы рассчитались с «Элной Сервис», частично мы закрыли свою дырку.





В результате весь товар растворился в общем обороте нашей хозяйственной деятельности. Так что мы не такие уже и недобросовестные покупатели…





- Вы ведь в курсе, что 30 ноября Хозяйственный суд Винницкой области постановил взыскать с ООО «Бэстклимат» долг в размере 33 760 долларов США, штраф в размере 2937 долларов и 540 долларов в качестве возмещения затрат по оплате судебного сбора?





- Значит, будут взыскивать. Существует определенный порядок, установленный законом. Нет никакого обмана. Думаю, в течение полугода-года вопрос может быть полностью решен, и, я думаю, мы сможем продолжить сотрудничество в будущем.









«Ситуацию осложняет иностранный фактор»

Сложившуюся ситуацию «Белорусский партизан» попросил прокомментировать юриста-хозяйственника Сергея Балыкина:





- К сожалению, в хозяйственной, предпринимательской практике случается, что один субъект хозяйствования не платит другому субъекту хозяйствования. В данном случае ситуация осложнена иностранным элементом: мы имеем дело с отношениями субъектов хозяйствования из разных стран.





Между Беларусью и Украиной подписан договор о правовой помощи, о взаимном признании судебных решений, так что у украинской стороны есть теоретическая возможность обратиться в органы принудительного исполнения Беларуси (существует определенная процедура признания решения иностранного суда), которые будут взыскивать долг. Но результативность взыскания зависит от наличия активов у белорусского предприятия, - отмечает юрист.





- В хозяйственной практике, увы такое встречается достаточно часто, причем не только в отношении иностранных контрагентов, но и наших. Другое дело, что иностранцам немного сложнее взаимодействовать с белорусскими органами принудительного исполнения, что осложняется и различием государств, различиями в законодательстве, и большими транспортными расходами.





Ситуация рядовая: подобного рода споров много, - резюмировал юрист-хозяйственник Сергей Балыкин.