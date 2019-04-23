Bloomberg настаивает: Путин хочет остаться у власти путем объединения с Беларусью

пишет Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. Об этом 24 апреляBloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.





Путин может обойти конституционный запрет о том, что один президент не должен находиться у власти более двух сроков подряд, возглавив "союзное государство", рассказали собеседники издания. Однако пока никаких шагов в эту сторону не предпринимается.





При этом, как отмечает Bloomberg, Путин усиливает давление на Лукашенко, чтобы тот «продемонстрировал свою лояльность» и согласился на бОльшую интеграцию в обмен на дальнейшую материальной помощь.





В Беларуси такие меры вызывают опасения по поводу будущего поглощения страны. В то же время недовольство Путина по отношению к Лукашенко растет, поскольку есть вероятность, что он «попытается ускользнуть из-под влияния Москвы», отмечают источники издания.





snob.ru Ни белорусская, ни российская стороны эту публикацию пока не прокомментировали, передает

Важно заметить, что это уже не первая публикация влиятельного американского издания на эту тему.





объединение с Беларусью - основной сценарий оставления Путина у власти после 2024 года. Буквально месяц назад Bloomberg также писал, ссылаясь на свои источники в Кремле, что





Тогда глава белорусского МИД, комментируя эту информацию, сообщил, что во время последней встречи в Сочи Путин и Лукашенко эту тему обсуждали.





— На двусторонних встречах эта тема затрагивалась иногда вскользь и только лишь в контексте тех инсинуаций, которые иногда появляются в различных СМИ. Вы слышали заявление главы белорусского государства о том, что мы суверенитетом не торгуем, суверенитет для нас — святое, и в нашем понимании не может идти речь ни о каком объединении, инкорпорации. И я думаю, у наших российских друзей понимание такое же, — заявлял Макей.





Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также прокомментировал тогда эту информацию, назвав публикацию Bloomberg «вольными упражнениями, не имеющими никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле».









Напомним, Путин впервые был избран президентом в 2000 году, став "преемником" Ельцина. Пойти на третий срок он смог благодаря комбинации с президентством Медведева. Его четвертый президентский срок заканчивается в 2024 году. Однако, похоже, что расставаться с президентским креслом Путину очень не хочется, а как законно на нем остаться, в Кремле пока не придумали.





Кстати, как ранее сообщил российский премьер Медведев, 17 апреля Россия передала Беларуси предложения по дальнейшей интеграции в рамках "союзного государства". Однако о том, что это за предложения, общественности неизвестно.





После этого глава белорусского МИД Владимир Макей сообщил, что Беларусь свои предложения по "интеграции" передала России уже давно. Однако о их сути также ничего не сообщил.