Виктория Азаренко вышла во второй круг теннисного турнира в Штутгарте

Источник материала: Аргументы и факты

В Штутгарте стартовал турнир категории «Премьер» с призовым фондом около $885 тыс. В одиночном женском разряде в основной сетке участвует Виктория Азаренко (61-е место в рейтинге WTA).

В первом круге турнира белоруске противостояла российская теннисистка Вера Звонарева (84). Матч получился достаточно упорным. Обе девушки действовали уверенно, допуская небольшое количество ошибок, однако в ключевых розыгрышах успешнее была наша спортсменка. Итоговая победа Виктории Азаренко в двух сетах – 7:5, 6:4.

Следующей соперницей белоруски станет четвертая ракетка мира из Чехии Каролина Плишкова. Матч предварительно состоится 25 апреля.

Также в Штутгарте в женском парном разряде в дуэте с японкой Сюко Аоямой выступает еще одна белоруска Лидия Морозова. Их первыми соперницами станут россиянка Анна Блинкова и представительница Грузии Оксана Калашникова.

Турнир в Германии продолжится до 28 апреля.