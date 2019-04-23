ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Виктория Азаренко вышла во второй круг теннисного турнира в Штутгарте

24.04.2019 16:40 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Виктория Азаренко вышла во второй круг теннисного турнира в Штутгарте
Фото из открытых источников

В Штутгарте стартовал турнир категории «Премьер» с призовым фондом около $885 тыс. В одиночном женском разряде в основной сетке участвует Виктория Азаренко (61-е место в рейтинге WTA).

Виктория Азаренко вышла во второй круг теннисного турнира в Штутгарте Белоруски уступили австралийкам в полуфинале теннисного Кубка Федерации

В первом круге турнира белоруске противостояла российская теннисистка Вера Звонарева (84). Матч получился достаточно упорным. Обе девушки действовали уверенно, допуская небольшое количество ошибок, однако в ключевых розыгрышах успешнее была наша спортсменка. Итоговая победа Виктории Азаренко в двух сетах – 7:5, 6:4.

Следующей соперницей белоруски станет четвертая ракетка мира из Чехии Каролина Плишкова. Матч предварительно состоится 25 апреля.

Также в Штутгарте в женском парном разряде в дуэте с японкой Сюко Аоямой выступает еще одна белоруска Лидия Морозова. Их первыми соперницами станут россиянка Анна Блинкова и представительница Грузии Оксана Калашникова.

Турнир в Германии продолжится до 28 апреля.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская теннисистка успешно стартовала на теннисном турнире в немецком Штутгарте с призовым фондом около $885 тыс.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дизайнер из Минска рисует в Китае крутые машины. Одна из них станет конкурентом Tesla
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
24.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика