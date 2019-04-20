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Сотрудники районного отдела Следственного комитета приняли участие в акции «Неделя леса-2019»
24.04.2019 — Разное | Клiч Радзiмы
Источник материала: Клiч Радзiмы
Сотрудники Шарковщинского районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь приняли участие в акции «Неделя леса-2019», посвященной Году малой родины, а также 75-летию освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Посадка саженцев молодого леса осуществлялась в урочище «Пилаты», расположенном в лесном массиве вблизи д. Ковшелево. Сотрудниками Шарковщинского районного отдела Следственного комитета в рамках данной акции посажены сосны на площади 1,6 га.
Ю. КОВАЛЁНОК,
начальник Шарковщинского районного отдела Следственного комитета.
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