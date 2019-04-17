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Профсоюзный прием граждан

24.04.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Профсоюзный прием граждан25 апреля 2019 года с 10.00 до 12.00 на базе КУПСХП «Городец» (д.Городец, ул. ул.Заречная, 19) состоится совместный профсоюзный прием граждан прокурором Шарковщинского района Ветюговым Андреем Борисовичем и главным правовым инспектором Витебской областной организации Белорусского профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности Яско Сергеем Федоровичем по вопросам, касающимся разъяснений норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ними правоотношений, пенсионного и жилищного законодательств.

Предварительная запись, консультации и вопросы в ходе приема можно задать по телефону: +375 33 3629281 либо отправив на электронный адрес shar_rfpb@mail.ru

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