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Внимание, водители! Из-за сильного лесного пожара закрыли пункт пропуска «Привалка»

24.04.2019 16:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 16.00 из-за лесного пожара приостановлено оформление в пункте пропуска «Привалка» в обоих направлениях. Об этом сообщили в Госпогранкомитете Беларуси.


Фото: s13.ru

В ведомстве рассказали, что в связи с загоранием леса в районе населенного пункта Криничное Гродненского района перекрыта трасса Р42 Гродно — Гожа — граница Литовской Республики.

Как сообщает «Блог Гродно s13», сильный лесной пожар начался около 14.30 в районе пригородной деревни Гожа. По информации очевидцев, из-за сильного ветра пламя быстро распространяется.

По состоянию на 16.30, в ликвидации пожара задействованы более 100 спасателей, специалисты лесхоза, погранвойска, милиция. На месте работают более десяти единиц пожарной техники. Ведется постоянный мониторинг обстановки.

 
Теги: Гродно
 
 
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Сильный лесной пожар начался около 14.30 в районе пригородной деревни Гожа. По информации очевидцев, из-за сильного ветра пламя быстро распространяется.
 
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