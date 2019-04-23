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Внимание, водители! Из-за сильного лесного пожара закрыли пункт пропуска «Привалка»
Источник материала: Tut.by
С 16.00 из-за лесного пожара приостановлено оформление в пункте пропуска «Привалка» в обоих направлениях. Об этом сообщили в Госпогранкомитете Беларуси.
В ведомстве рассказали, что в связи с загоранием леса в районе населенного пункта Криничное Гродненского района перекрыта трасса Р42 Гродно — Гожа — граница Литовской Республики.
Как
По состоянию на 16.30, в ликвидации пожара задействованы более 100 спасателей, специалисты лесхоза, погранвойска, милиция. На месте работают более десяти единиц пожарной техники. Ведется постоянный мониторинг обстановки.
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Сильный лесной пожар начался около 14.30 в районе пригородной деревни Гожа. По информации очевидцев, из-за сильного ветра пламя быстро распространяется.
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