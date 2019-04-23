Источник материала: Новости Волковыска

С 2 мая в банкоматах «Белинвестбанка» нельзя будет бесплатно снять больше 500 рублей в сутки и 1500 рублей в месяц. Аналогичное правило будет действовать и в отделениях банка. Кроме этого, появится и комиссия за просмотр баланса в банкоматах банка. Бесплатно проверить его клиенты смогут лишь трижды в месяц, за четвертый и последующие разы придется платить.

Исходя из информации в официальных документах (изучить их можно здесь ), выходит, что клиенты смогут бесплатно снимать в сутки не больше 500 рублей (200 долларов, евро и 15 тысяч российских рублей), а в месяц не больше 1500 рублей (600 долларов, евро и 45 тысяч российских рублей).

Если вдруг нужно, предположим, 500,01 рубля или вы уже исчерпали свой лимит снятий в 1500 рублей, то все, придется платить комиссию.

О каких комиссиях идет речь?

За снятие в банкоматах «Белинвестбанка» или в банкоматах-партнерах придется заплатить 0,5% от суммы, но не меньше 2 белорусских рублей (3 долларов, евро или 100 российских рублей в зависимости от валюты карты).

В отделении банка комиссия чуть меньше – 0,5% и 50 копеек (1 доллар, евро или 30 российских рублей). Но когда вы будете снимать деньги по реквизитам карты, процент будет варьироваться от 2,5% и не менее 50 копеек по большинству карт до 5% и от 2 до 8 рублей по картам типа Visa Virtuon и VirtualReality.

Те кто будет снимать больше лимитов в банкоматах или отделениях других банков, заплатят от 2,5% до 3,5%, минимальные суммы комиссий здесь варьируются от 2 до 5 рублей.

Аналогичные комиссии будут действовать и при выезде за границу: от 1% до 3,5% и минимум 5 рублей.

Сколько будет стоить просмотр баланса в банкомате?

Трижды в месяц можно будет бесплатно посмотреть баланс в банкомате или инфокиоске «Белинвестбанка» и других банков. Дальше каждый просмотр будет стоить:

в банкоматах «Белинвестбанка» — 25 копеек (0,15 доллара, евро и 10 российских рублей в зависимости от валюты счета),

в банкоматах банков-партнеров — 1,25 рубля (0,6 доллара, евро или 40 российских рублей),

в других банкоматах — 3,25 рубля (1,60 доллара, евро и 100 российских рублей).

Клиент банка: «Это выглядит как налог на мою зарплату!»

Читатели onliner.by уже возмущаются решением банка. К примеру, Леонид, который получает зарплату на карту «Белинвестбанка», считает, что такое решение ограничивает его в свободе распоряжаться своими же деньгами, и уже направил обращение в Национальный банк.

– Я считаю, что данная организация подобными действиями ограничивает меня в свободе распоряжаться моими денежными средствами (не все продукты и услуги можно купить посредством электронных платежей), — говорит читатель. — Более того, это выглядит как налог моего банка на мою зарплату.

Официально

Почему вдруг банк решил ввести комиссию за снятие налички даже в своих банкоматах? Пока на сайте висит вот такое объяснение: «В связи с развитием системы безналичных платежей, использования современных платежных механизмов, увеличения их доли в платежном обороте страны».