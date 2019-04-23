«Везем больного и упираемся в похороны». Водители скорых жалуются, что к БСМП невозможно подъехать

Источник материала: Tut.by

«Люди перед машиной бегают, а из-за „паркунов“ и похорон проехать к приемному покою и обратно невозможно», — жалуются водители скорых, которые привозят пациентов в столичную больницу скорой медицинской помощи. Проблема появилась после того, как на улице Кижеватова, где и находится медучреждение, изменили схему движения авто из-за ремонта путепровода и перекладки инженерных сетей.





Почти в конце улицы Кижеватова, по правой стороне (если ехать из центра), за невысоким забором находится целый медицинский городок — здесь расположены Больница скорой медицинской помощи, детские больница и поликлиника, РНПЦ травматологии и ортопедии, морг, подстанция скорой помощи.

С тем, чтобы попасть к нужному медучреждению на транспорте, раньше проблем не возникало: к приемному отделению БСМП авто попадали по съезду, ведущему с Кижеватова (там, где расположен путепровод), к детским учреждениям были свои подъезды — там, где расположены жилые дома, а если проехать вглубь, между жилыми домами и боковой оградой вокруг больниц, то будет еще один въезд — по нему можно добраться практически до любого здания медгородка.





Но не так давно дорожная ситуация изменилась: полосы на проезжей части возле больниц ограничили для движение транспорта из-за работы метростроевцев. Теперь прямой въезд и выезд к приемному отделению БСМП закрыт. Для машин скорой помощи организовали проезд с другой стороны: между детскими больницей и поликлиникой на песочный «пирог» уложили бетонные плиты. Их ширина позволяет разъехаться двум автомобилям.



Так выглядит временный въезд, ведущий приемному отделению БСМП

— Идея с бетонными плитами плохая. По ним ездят не только медицинские машины, но и частные авто — никакого ограничения. По бетонному «проспекту» ходят люди, дети катаются на велосипедах, — делятся с корреспондентом наболевшим водители скорых. — Мы, конечно, можем ездить не по бетону, а по улице, которая идет вдоль дворов. Но там такие ямы! Прежде чем менять движение, могли бы их сперва заделать. Вот так и возим больных, трясутся у нас на носилках, пока доедут.



Перед машинами, которые едут по бетонным плитам бегают дети, ходят взрослые

— А днем, примерно с утра и до 15.00, у нас тут самый настоящий дорожный коллапс! Потому что на внутренних проездах возле больниц стоят сплошным рядом припаркованные автомобили. И хоть здесь есть знаки, запрещающие остановку и стоянку, плевать водители на них хотели! -- возмущенно добавляет еще один водитель скорой.

По словам автомобилистов, в это время проехать скорой помощи тяжело — теоретически на узких проездах могут разминуться два микроавтобуса, но из-за того, что по одной стороне стоят машины, сделать это невозможно.



























— Стоим, смотрим туда, где ряд машин заканчивается: нет встречки, проезжаем, есть — стоим и ждем, чтобы пропустить. Задом сдаем часто, маневрируем, прижимаемся максимально в сторону. А бывает часто, что дорогу перекрывает похоронная процессия, которая выезжает или въезжает в морг. Плачущие люди с цветами, венками, ну не крикнешь даже на них и не прогонишь, — рассказывают водители. — А напротив морга подстанция скорой помощи находится — из-за затора бывает, что машины оттуда выехать вообще не могут.





Водители говорят, что сообщали о дорожной проблеме начальству и неоднократно обращались в 102 по поводу нарушений ПДД.

— Бывало, что приедет патрулька, проедет вдоль машин, которые под знаками стоят, пофотографируют их и уезжают через 10 минут. Ну оштрафуют их, но проблема-то не решится, на их место другие машины приедут. А в последние дни ГАИ на наши вызовы вообще не реагирует.



Таксист службы 7788 решил не искать подъезд к детской больнице и заехал прямо на тротуар перед входом в нее

Водители с большим стажем вспомнили, как еще несколько лет назад, стоило лишь позвонить в ГАИ и сообщить о «паркунах», как через некоторое время приезжали по пять эвакуаторов, грузили нарушителей на платформу и увозили на штрафплощадку. В последние годы эвакуаторы сюда не заезжают.

Но, по их словам, сталкиваются с проблемой не только водители скорых, но и сама милиция: их сотрудники тоже часто на служебных авто приезжают в больницы и морг, и проехать не могут.





























— Молчат все, как будто так и надо. Но им то все равно может, постоять пару минут на дороге — служба-то идет, а у нас может в машине больной тяжелый быть, каждая секунда на счету.

AUTO.TUT.BY узнал, что ремонтными работами в районе больниц занимается УП «Минскметрострой», связаны они со строительством будущей станции метро «Лошицкая».

— Сейчас ведутся работы по ремонту путепровода, который находится возле БСМП, скоро будет строиться объезд будущих станций метро, перекладываться инженерные сети. Нам надо освободить пятно застройки будущей станции метро, чтобы можно было включить улицы-дублеры Кижеватова. Скоро центральная часть улицы закроется, на ней будут организованы стройплощадки и сооружения метро, — объяснили на предприятии.





















Реконструкция путепровода производится в два этапа: на первом половину строения полностью демонтировали, устанавливали новые сваи, делали фундамент опоры, укладывали новый асфальт, вторым этапом те же работы выполняют на второй половине путепровода. Снизу на строении будет выполняться отделка, путепровод покрасят разными цветами.

После реконструкции длина и ширина путепровода увеличатся, дороги и съезд, которые до ремонта возле были — останутся.

На предприятии пояснили, что для из-за этих работ подъезды к БСМП пришлось закрыть и уложить бетонные плиты, чтобы машины могли проехать.



Водители скорых жаловались на ямы возле жилых на Кижеватова, но на момент выхода статью коммунальщики их уже заделали

— Пешеходные связи были сохранены, а то, что люди по дорогам ходят — неправильно, конечно. На въезде и выезде мы планируем установить четыре шлагбаума — этот вопрос сейчас проходит стадию закупки. Как только их установят, водителям медтранспорта раздадут электронные чипы, благодаря чему посторонние авто не смогут проезжать этим путем.

Метростроевцы планируют, что работы по перекладке инженерных сетей будут завершены в июне текущего года, а реконструкция путепровода закончится к новому году.