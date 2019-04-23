Источник материала: Аргументы и факты

С 1 мая в Беларуси подешевеет проезд в электричках для пенсионеров. Скидка на проезд составит 50% стоимости билета. Льгота будет действовать до 30 сентября 2019 года включительно.

Для приобретения проездных документов со скидкой пассажирам необходимо предъявлять в билетных кассах оригиналы пенсионных удостоверений. Если пенсионер оформит льготный билет через терминал самообслуживания, то он будет обязан показать оригинал пенсионного удостоверения по требованию контролеров в электричке.

В то же время следует обратить внимание, что право на льготы не распространяется на проезд в электропоездах региональных линий бизнес-класса (с нумерованными местами), а также при проезде в поездах городских линий.